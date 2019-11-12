«Мне жены так через день говорили». Аршавин оценил скандальное обращение Гончаренко к судьям

После первого тайма ЦСКА проигрывал 1:2, но в итоге одержал победу — 3:2. Перед выходом на второй тайм Гончаренко жестко раскритиковал судей в подтрибунном помещении, используя ненормативную лексику. В числе прочего тренер призвал арбитров «сделать лицо попроще».
По мнению Аршавина, Гончаренко не заслуживает дисквалификации по итогам этого эпизода.
«Мне просто жены так через день говорили, когда я домой приходил: «Лицо попроще сделай». А я тоже говорил: «Трогать только не надо. Я же тебя не трогаю».
Это эмоциональный момент. Эпизод надо исчерпать и ехать дальше. Рабочий момент. Нужны ли санкции? Я бы не делал. Гончаренко так или иначе извинился. Еще позвонит судье, извинится.
Что касается похожей истории с Семаком, то там это все звучало грубее, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Ранее Гончаренко сделал заявление об инциденте с судьями в Сочи, признав, что «подобные проявления эмоций недопустимы».