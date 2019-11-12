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10:08 (мск), источник: Sport24

«Мне жены так через день говорили». Аршавин оценил скандальное обращение Гончаренко к судьям

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил скандальное обращение главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко к судьям в перерыве гостевого матча 16-го тура РПЛ против «Сочи».

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После первого тайма ЦСКА проигрывал 1:2, но в итоге одержал победу — 3:2. Перед выходом на второй тайм Гончаренко жестко раскритиковал судей в подтрибунном помещении, используя ненормативную лексику. В числе прочего тренер призвал арбитров «сделать лицо попроще».

По мнению Аршавина, Гончаренко не заслуживает дисквалификации по итогам этого эпизода.

«Мне просто жены так через день говорили, когда я домой приходил: «Лицо попроще сделай». А я тоже говорил: «Трогать только не надо. Я же тебя не трогаю».

Это эмоциональный момент. Эпизод надо исчерпать и ехать дальше. Рабочий момент. Нужны ли санкции? Я бы не делал. Гончаренко так или иначе извинился. Еще позвонит судье, извинится.

Что касается похожей истории с Семаком, то там это все звучало грубее, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее Гончаренко сделал заявление об инциденте с судьями в Сочи, признав, что «подобные проявления эмоций недопустимы».

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Сочи
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Первый тайм: 2:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 1610.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Фишт, 15318 зрителей
Главные тренеры
Александр ТочилинВиктор Гончаренко
Голы
Андрей Мостовой7′
Миха Мевля16′
Дмитрий Полоз45+2′
Иван Обляков(Никола Влашич, Федор Чалов)52′
Федор Чалов(Иван Обляков)55′
Составы команд
35Сослан Джанаев
52′
35Игорь Акинфеев
13Федор Кудряшов
87′
23Хердур Магнуссон
25Иван Новосельцев
78Игорь Дивеев
18′
32Миха Мевля
2Мариу Фернандес
15Ибрагим Цаллагов
20Константин Кучаев
94Душан Лагатор
59′
25Кристиян Бистрович
90+1′
17Андрей Мостовой
98Иван Обляков
74′
77Дмитрий Полоз
9Федор Чалов
24Эльмир Набиуллин
60′
62Вадим Карпов
21′58′
90Павел Шакуро
31Звонимир Шарлия
45Иван Миладинович
79′
8Никола Влашич
85′
9Антон Заболотный
10Алан Дзагоев
16Кристиан Нобоа
68′
17Арнор Сигурдссон
71′
18Никита Бурмистров
7Ильзат Ахметов
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты6
7Удары (всего)19
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
8Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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