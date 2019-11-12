Брал титулы со «Спартаком». Не сыграл за Россию из-за мафии. История Тчуйсе

Источник: Спорт-Экспресс

Жерри-Кристиан Тчуйсе навсегда закрепил за собой право входить в разнообразные списки лучших африканских легионеров российского футбола. Хотя и легионером его считать неправильно. В 2000-м году камерунец, который прожил в нашей стране больше двух лет, получил гражданство РФ и приглашение в сборную. Но за национальную команду Тчуйсе так и не сыграл. По одной из версий, ему угрожала мафия, по другой, сам передумал. Даже спустя годы на этот вопрос нет однозначного ответа.

Мы рассказываем о первом африканском футболисте с российским паспортом, у которого получилось стать здесь полностью своим.

Долматов достал из любительской команды, через два года позвали «Локо» и «Спартак»

Защитник оказался в России в 1997-м году. Агент привез целую команду камерунцев в Краснодар, но тут же пропал. Парни жили в общежитии и играли на первенство города за «Нефтяник» из Горячего Ключа. Через полгода Тчуйсе повезло. Товарищеский матч против «Черноморца» изменил его жизнь: после игры он получил от Олега Долматова приглашение в новороссийский клуб.

— Жерри оказался очень выносливым, бегал туда-обратно. С техникой были проблемы, но работоспособностью он все покрывал, — вспоминает Долматов. — Деятелю, который их привез из Камеруна, как выяснилось, даже не на что было кормить игроков. Спасибо надо сказать известному краснодарскому тренеру Георгию Безбогину: организовал спарринг с нами, мне Тчуйсе понравился, и я пригласил его в Новороссийск.

Жерри уже тогда сносно объяснялся на русском языке и провел в «Черноморце» два года. Последним его тренером в этой команде стал Анатолий Байдачный.

— Тчуйсе всегда был талантливым человеком, — говорит Байдачный. — Я в своей жизни практически не встречал футболистов, которые так хорошо действовали бы в отборе. Он «входил» в соперников, оттеснял их от мяча, это прекрасное качество. Как и у всех африканских футболистов, у него не очень хорошо поставлен удар. При этом умудрялся забивать. У него ведь выбор имелся куда идти — в «Локомотив» или «Спартак». В итоге стал двукратным чемпионом страны с красно-белыми. Карьера в России удалась.

Помню, как парень метался. Говорил, что «Спартак» — чемпион, а в «Локомотиве» дают подъемные. То есть уже тогда знал, что это такое. (Смеется.) Посоветовал ему выбирать сердцем — остановился на «Спартаке». Отпустили его за 800 тысяч долларов. Большие деньги.

Считаю, что в России у него, повторю, получилась блестящая карьера. Но на более высоком уровне вряд ли бы смог играть. Во многих вещах Жерри даже превзошел сам себя, обнаружил скрытые, казалось бы, возможности.

В Тарасовке смеялись над его ударом, в Подольске жил на базе

В 2000 году Тчуйсе стал чемпионом страны в составе «Спартака». И задержался там еще на два сезона. Африканец продолжал брать мощью и неуступчивостью. Романцев в то время это очень ценил.

— Когда он только пришел, было видно, что это физически сильный игрок с хорошим отбором. Умел вести единоборства, пройти его один в один совсем непросто. Это — его сильные стороны, — рассказывает экс-защитник красно-белых Евгений Бушманов. — Если же говорить о технической подготовке, то в работе с мячом возникали сложности. Когда нам давали упражнения с ударами по воротам, все переживали, как бы Жерри не сломался. Проблемы начинались, даже когда мяч находился в статичном положении — настолько Тчуйсе неуклюже бил.



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Конечно, большой плюс заключался в том, что он говорил по-русски. Парень открытый, добрый, в коллектив вошел быстро, ребята к нему относились с уважением.

Жерри пробыл в «Спартаке» три сезона — на мой взгляд, для легионера это очень хороший результат. Одновременно получил российское гражданство, адаптировался к нашей жизни.

«Спартак» Тчуйсе покинул в 2002 году. Вновь вернулся в «Черноморец», потом поиграл в «Москве», «Тереке», а карьеру в России завершил в 2008 году в подольском «Витязе», выступавшем в первом дивизионе. Тогда Жерри было уже 33 года. Нападающий «Волгаря» Андрей Мязин, игравший за подмосковную команду в 2008—2010 годах, так вспоминает период совместных выступлений с камерунцем:

— Сразу сразу приходит в голову история, случившаяся на первых сборах. Мы прилетели в Турцию, я совсем молодой. Оказалось, не игроки решают, кто с кем живет, а об этом объявляют. Такая была политика. И вот меня поселяют с Тчуйсе. Мы поднимаемся, заходим в номер и первое, что он говорит: «###ть, как холодно!».

— Еще одна история: в Подольске мы тренировались на стадионе. Но до самой арены автобус нас не довез, — продолжает Мязин. — Мы с Жерри идем мимо пятиэтажки, там мужик выглядывает и курит. Смотрит на нас, ненадолго задумывается, а потом обращается ко мне: «Это Тчуйсе что ли?».

Отвечаю: «Да». Надо было видеть глаза гражданина — сильно удивился, закричал. А Жерри даже не заметил — шел дальше.

Классный парень. Очень любил колу, шоколад. Каждый день этим злоупотреблял. Не знаю, для чего ему нужен был Подольск. Может, потому, что предложили неплохие деньги, платили хорошие премиальные, вот и поехал. С базы Тчуйсе почти не выходил, жил там. Просил парней купить ему шоколадки и газировку. У него большая семья, постоянно ходил с телефоном и разговаривал на французском.

Один в один Тчуйсе никто не мог обыграть. Но имелась и слабая сторона: не мог ударить мяч дальше, чем на 20 метров. Не получалось — и все. На тренировках били серии — так его удары просто до ворот не долетали. Но защитник Жерри был очень силен: делал самое важное — отбирал мяч и отдавал ближнему. Для тех времен это нормально.

Почему не остался в «Витязе»? Думаю, дело в возрасте. Тчуйсе очень порядочный парень: не стал бы получать деньги просто так. В Подольск приехал на закате карьеры, отдавал себя в течение года полностью, а потом решил закончить. Для уровня первой лиги он был образцом и на поле, и в быту. Жерри очень уважительный человек, добрый, много делился опытом.

Почему он не попал в сборную России?

Камерунец получил российское гражданство усилиями нескольких людей. Инициативу выдвинул тренерский штаб сборной во главе с Романцевым. Идею поддержал президент РФС Вячеслав Колосков и Шамиль Тарпищев — тогда советник мэра Москвы по спорту.

— Если бы Тчуйсе играл не сильнее остальных, не случилось бы и ходатайства, — говорит Колосков. — Инициатива шла от Романцева, а Михаил Гершкович был ближайшим помощником Олега Ивановича и менеджером сборной. Он пришел ко мне и сказал, что этот парень может усилить футбол национальной команды. А сборной мы никогда и ни в чем не отказывали. Я об этом ни разу не жалел. Дело сделано. Сейчас ведь получают гражданство и ничего, при этом в сборной востребованы не все. Не получилось и не получилось.

Тчуйсе принял участие в одном сборе команды в 2000-м, в 2001-м не смог приехать из-за травмы, а потом выяснилось, что Жерри согласился выступать за Камерун.

— Я не интересовался, почему Тчуйсе так и не сыграл ни одного матча. Не лез в работу тренерского штаба, — замечает Колосков. — Угрозы футболисту? Чушь полнейшая. Никто ему не угрожал. Кому он нужен?

Сам Романцев тогда считал, что дело в характере защитника. По мнению тренера, африканец до конца так и не смог определиться, нужна ли ему сборная России. А версия об угрозах популярна. Причем поступали они якобы не только из нашей страны, но и из Камеруна.

— У него была возможность заиграть в сборной, но время такое было… Тогда еще не создавались прецеденты, чтобы иностранец выступал за российскую национальную команду, — это мнение Байдачного.

— Насколько я знаю, ему кто-то позвонил из мафии… Вроде бы даже не нашей. Мы с ним на эту тему не общались. А когда Тчуйсе выступал в Подольске, это было уже не актуально, — вспоминает Мязин.

Что Тчуйсе делает сейчас?

После отъезда из России Жерри обосновался во Франции — в Ле-Мане. Единственное его появление в прессе случилось в 2018 году, когда он дал интервью изданию francetvinfo.fr. В материале много рассказывалось о расизме в России, однако Тчуйсе на фоне других спикеров выглядел дипломатично.

— Я приехал туда в 1997 году, — рассказывал камерунец. — Люди еще только выходили из коммунизма, и многие, очевидно, никогда не видели черного человека. Тогда я избегал долгих прогулок по улице. Однажды шел со своей девушкой, два парня подошли и начали угрожать нам. Я заговорил с ними по-русски, и другие люди узнали меня. Не знаю, что случилось бы, если бы я не был футболистом.

Тчуйсе также вспомнил получение паспорта РФ:

— Президент России Владимир Путин подписал указ, и я получил российское гражданство. Появилась уникальная возможность сыграть со звездами — Карпиным, Мостовым. Но потом… Этого не произошло. Мне не очень хочется говорить об этом подробно, но было сложно представить, чтобы в тот момент за сборную России выступал человек с моим цветом кожи. Мне очень хотелось играть за эту команду, но обстоятельства не позволили.

Сейчас Жерри работает в одной из городских академий Ле-Мана: тренирует коллектив, выступающий в региональной лиге.