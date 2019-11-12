Промес одним словом охарактеризовал Федуна и Карреру
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Футболист голландского «Аякса» Квинси Промес рассказал о своих бывших партнерах по «Спартаку».
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Футболист голландского «Аякса» Квинси Промес рассказал о своих бывших партнерах по «Спартаку».
Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. Вместе с командой нападающий стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и выиграл Суперкубок страны.
Игрока попросили одним словом охарактеризовать своих
В текущем сезоне Промес провел за «Аякс» 17 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 11 забитых мячей.