Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13.11
Спартак-2
Армавир
Футбол. Первый дивизион
13.11
Нефтехимик
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
13.11
Краснодар-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
13.11
Факел
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
13.11
Чайка
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
13.11
Шинник
Луч
Все события
Фоторепортажи
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
12:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Промес одним словом охарактеризовал Федуна и Карреру

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Футболист голландского «Аякса» Квинси Промес рассказал о своих бывших партнерах по «Спартаку».

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. Вместе с командой нападающий стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и выиграл Суперкубок страны.

Игрока попросили одним словом охарактеризовать своих экс-коллег. «Массимо Каррера — профессор. Леонид Федун — босс. Денис Глушаков — лидер. Артем Ребров — легенда. Луис Адриано — убийца. Роман Зобнин — мотор», — цитирует Промеса Sport24.

В текущем сезоне Промес провел за «Аякс» 17 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 11 забитых мячей.

Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Красавица-россиянка, которую западные СМИ обвинили в сексизме
Что не так с VAR в Российской премьер-лиге?
Кузнецов реанимировал «Вашингтон», но не дотащил его до победы
Новая показательная Медведевой — ответ Загитовой? Все в восторге
Сборная России была не безнадежна в матче с Канадой в Суперсерии
Месси не будет продлевать контракт с «Барсой» в конце сезона
Овечкин обошел своего главного соперника по очкам в НХЛ
Распродажа года на Aliexpress: что купить для занятий спортом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь