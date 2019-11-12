СК направил в суд дело о драке футбольных фанатов в Москве в 2018 году

В ночь на 27 июля на Курском вокзале в Москве произошла массовая драка между болельщиками ЦСКА. В результате потасовки погиб 30-летний фанат армейцев. По словам очевидцев происшествия, в ходе драки 20 человек били двоих.

«Следственными органами завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении десяти мужчин. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 116 УК РФ (побои)», — сказала она.