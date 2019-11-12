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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СК направил в суд дело о драке футбольных фанатов в Москве в 2018 году

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Направлено в суд дело о драке группы молодых людей на Курском вокзале в Москве в июле 2018 года, в которой один человек погиб, сообщила во вторник журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

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В ночь на 27 июля на Курском вокзале в Москве произошла массовая драка между болельщиками ЦСКА. В результате потасовки погиб 30-летний фанат армейцев. По словам очевидцев происшествия, в ходе драки 20 человек били двоих.

«Следственными органами завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении десяти мужчин. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 116 УК РФ (побои)», — сказала она.

Следствием установлено, что 27 июля 2018 года во время стоянки пассажирского поезда № 59 сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей, 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Кроме того, в ходе конфликта пострадали еще два пассажира поезда, которые получили травмы средней степени тяжести.

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