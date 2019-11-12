«Матч ТВ»: Хотим прекратить нелегальное использование видеоконтента

Ранее Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканала «Матч ТВ», постановив принять предварительные обеспечительные меры по защите смежных прав на трансляцию матчей чемпионата России по футболу, осуществляемую на сайте championat.com. Также отмечается, что Мосгорсуд обязал Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование трансляций матчей российский премьер-лиги на сайте championat.com.

«Матч ТВ» обладает эксклюзивными правами на трансляцию матчей РПЛ и трепетно относится к использованию соответствующего контента. Мы прилагаем большие усилия по защите интеллектуальной собственности и ждем уважения к нормам законодательства в этом аспекте от других участников медиарынка. Хотим подчеркнуть, что «Матч ТВ» не пытается взыскать денежные суммы с Rambler Group (в нее входит championat.com). На данном этапе мы просто хотим, чтобы нелегальное использование видеоконтента прекратилось, и для этого нашими коллегами были приняты все необходимые меры, — заявили в пресс-службе телеканала.