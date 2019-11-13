Доменико Тедеско: Оборонительный футбол? Это не мой подход!

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На сайте Kicker материал не найти — он предназначался только для печатной версии. Журналист Тони Лието отдельно подчеркнул, что это первое интервью 34-летнего Тедеско в Германии с момента ухода с поста главного тренера «Шальке» в марте нынешнего года.

«Спартак» в России — как «Бавария» в Германии

— Герр Тедеско, в «Шальке» вы утром первым приходили в офис, а вечером последним покидали его. Как сейчас дела обстоят в «Спартаке»?

— Для нашего тренерского штаба все протекает в похожем ключе. Это доставляет удовольствие, поскольку в нашем сотрудничестве с коллегами работа сочетается со старыми добрыми дружескими отношениями. Я уже много лет знаю Андреаса Хинкеля, которого, к счастью, удалось привлечь в свой штаб, и тренера вратарей Макса Урванчки. Благодарен «Эрцгебирге» за то, что отпустил его в Москву.

— Перед тем, как дать согласие принять «Спартак», вы три дня инспектировали Москву и клуб. Не сразу загорелись идеей?

— Я просто хотел получить полное представление о том, что меня ждет. Одно дело прочитать о чем-то, другое — увидеть все своими глазами и прочувствовать. На месте я быстро осознал, какое положение занимает «Спартак» в действительности. Это самый большой и любимый клуб крупнейшей страны мира. Для России он значит примерно то же самое, что «Бавария» для Германии. Но во время моего визита важно было также ощутить город…

— … в котором 3 октября 2018 года ваш «Шальке» уже обыгрывал «Локомотив» — 1:0 — в матче Лиге чемпионов.

— Верно, но тогда я Москву вообще не увидел. Теперь этот пробел восполнил и довольно быстро ощутил, что смогу чувствовать себя в российской столице комфортно. Мое первое впечатление в итоге подтвердилось. Это крайне притягательное и удобное для жизни место.

— У вас были другие варианты, кроме «Спартака»?

— Без погружения в детали: да. Как за рубежом, так в бундеслиге.

— Почему вы отказали всем остальным?

— У каждого клуба — свои достоинства, но только в случае со «Спартаком» у меня возникло убеждение, что это будет правильным шагом.

— При этом в бундеслиге как раз началась тренерская карусель, появляются вакансии. Не жалеете, что поторопились с положительным ответом российской команде?

— Нет, не думаю об этом. У меня вообще-то и так была возможность продолжить карьеру в бундеслиге. Однако шанс работать в очень большом зарубежном клубе невероятно заводит.

Источник: Sport24

Предлагали более длительный контракт

— По представлениям в Западной Европе, подавшись в «Спартак», вы пропали с радаров. Расцениваете это как положительный или отрицательный момент?

— Ни то, ни другое. Я не тот человек, который планирует себе карьеру за письменным столом. Для меня не имеет значения, что пропаду с экранов телевизоров в Германии. Речь идет только о том, насколько интригующей будет задача в новом клубе. И «Спартак» для меня в любом случае не является шагом назад. Это по-настоящему большой клуб.

— Тем не менее вы подписали контракт всего на два года.



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— Мне предлагали более длительное соглашение. Однако итоговый вариант посчитал самым честным решением. За это время обе стороны смогут получить друг о друге гораздо более глубокое представление. Думаю, руководители «Спартака» заметили, что я не тот тренер, который может рассматривать новое место работы, как трамплин для дальнейшей карьеры. Легко могу себе представить, что проработаю в «Спартаке» дольше, чем предусмотрено нынешним договором.

— На что способна ваша команда?

— У нас один из самых молодых коллективов чемпионата. С одной стороны это означает, что вряд ли в кратчайшие сроки все станет функционировать идеально. С другой — что шансы на прогресс очень велики. Это дает мне приятное внутреннее напряжение.

— Андре Шюррле теперь ваш игрок. Какое впечатление на вас производит чемпион мира-2014?

— Прекрасный, честный и открытый человек. Помогает команде, ведет ее вперед, молодые футболисты берут с него пример. Андре — умный игрок, который всегда знает, когда надо отойти назад, а когда атаковать.

— Ваш второй матч в «Спартаке» — против «Локомотива» (3:0). Как прошла встреча с бывшим капитаном «Шальке» Бенедиктом Хеведесом?

— Мы оба были полностью сфокусированы на игре, так что что персонального контакта не состоялось.

— В «Шальке» вы использовали схему с тремя центральными защитниками. Остаетесь верны ей и в Москве?

— Мы здесь играли и с двумя. Выбор зависит от множества факторов. Наша цель при этом — уметь действовать в разных расстановках.

Источник: Sport24

Ярлык, который не хотелось бы носить

— Вы отдаете предпочтение оборонительному или атакующему футболу?

— У меня всегда было так: хочу, чтобы моя команда смело шла вперед и забивала много голов. Вообще, вы подняли тему, над которой много размышляю.

— Поясните.

— Тоже самое мы планировали сделать и в «Шальке». Еще ни в одной команде, включая юношеские «Штутгарт» и «Хоффенхайм», я не фокусировался только на защите. Это не мой подход. Во времена «Шальке» мне почему-то приклеили ярлык, который не хотел бы носить и с которым себя не идентифицирую.

— Как думаете, почему все же о вас возник стереотип как о поклоннике оборонительного футбола?

— Думаю, это связано с манерой нашей игры. Она не была построена на коротких передачах, это правда. Мы делали ставку на подборы, на силовой футбол. Но только по той причине, что располагали такими нападающими, как Франко Ди Санто, Гвидо Бургшталлер и Брель Эмболо. Но это не значит, что только и думали, как бы припарковать «автобус» перед своими воротами. Кто говорит, что мы слишком глубоко располагались, тому могу заявить: это слишком упрощенный подход.

— А ваша позиция какова?

— Если я правильно помню, то в сезоне, когда мы стали вице-чемпионами, то по наиболее высокому расположению обороны занимали третье место в лиге. В следующем чемпионате были шестыми по этому показателю. «Шальке» довольно часто располагался далеко от собственных ворот и делал ставку на высокий прессинг. Это совершенно точно не оборонительный футбол.

— Раны после ухода из «Шальке» уже затянулись?

— Не секрет, что я там чувствовал себя очень комфортно. Поэтому бесследно случившееся пройти не могло. Но последние полгода я хорошо поработал над тем, чтобы все разложить по полочкам. Мои аккумуляторы снова полны.

— Главный тренер «Шальке» Давид Вагнер делает ставку на прошлогодний состав и добивается результата. Как вы себе это объясняете?

— Лучше спросить у него. Я могу только объяснить, почему в прошлом сезоне так тяжело шли дела.

— Ждем.

— Совсем уж в детали углубляться не стану. Могу сказать, что после пяти поражений на старте чемпионата мы угодили в водоворот. Это сказалось на уверенности в собственных силах. Естественно, пытались улучшить игру команды, но не получилось настолько, как бы нам хотелось. Одна из причин, что мы в межсезонье потеряли Леона Горецку, Тило Керера и Макса Майера, равноценно заменить которых не удалось.

Источник: Sport24

Разъяренные лица фанатов

— Есть футболисты в «Шальке», прогрессом которых удивлены?

— Нет. Те же Суат Сердар, Салиф Сане или Омар Маскарель действительно проделывают прекрасную работу на поле. Заметно, что они теперь влились в игру «Шальке». Это фактически новая команда, которая здорово проявляет себя. Коллектив выглядит единым целым. Ребята отлично общаются друг с другом, это важно и я очень рад за клуб.

— Чувствуете ли вы теперь подтверждение тому, что селекция, проведенная вами и тогдашним менеджером Кристианом Хайделем, не настолько спорная, как кому-то казалось в прошлом году?

— У меня никогда и не было сомнений, что в команде заложен большой потенциал. Рад, что это проявляется всё отчетливее, а футболисты демонстрируют имеющиеся качества.

— Какие у вас преобладают воспоминания о «Шальке»?

— Первым делом на ум приходят две вещи. Первая — как меня пригласили на фанатский сектор после победы в дерби над дортмундской «Боруссией» (2:0). Вторая — как я после поражения 0:4 от «Фортуны» стоял перед трибунами и смотрел в эти разъяренные лица, что, впрочем, никогда не относил на собственный счет. Эти два момента для меня служат примером того экстрима, что делает «Шальке» особенным клубом, отражает его мощь. Я рад, что пережил это, и всегда буду фанатом «Шальке».

— Руководству клуба невероятно сложно далось решение расстаться с вами. Это стало бальзамом на раны?

— Да, это было приятно. В последние месяцы я время от времени контактирую с руководителями. С Клеменсом Теннисом (председатель совета директоров — Прим. К. А.) или членом совета директоров Алексом Джобстом, например. Естественно, с Кристианом Хайделем, с которым сохранились прекрасные отношения и который имел мужество пригласить меня из «Эрцгебирге».

— Получается, что «Шальке» с вами еще не закончил. А вы с этим клубом?