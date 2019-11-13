Бывший игрок «Локомотива» заявил, что тренер команды требовал у него деньги
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Каньенда выступал за «Локомотив» в 2006 году. За клуб малавийский полузащитник провел лишь три матча в Российской
«После перехода из “Ростова” у меня в Москве сразу не пошло. Спустя месяц я на тренировке травмировал колено, сделал в Германии операцию на мениске. Пока восстанавливался, потерял форму. А после сезона в команде поменялся главный тренер, который сказал мне: “Если хочешь остаться в “Локомотиве”, надо платить деньги”. Речь шла о двух с половиной тысячах долларов в месяц. Я сразу отказался», — рассказал Каньенда в интервью championat.com.
В 2006 году «Локомотив» возглавлял сербский специалист Славолюб Муслин.
В России Каньенда также игра за «КАМАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо».