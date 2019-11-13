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14:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший игрок «Локомотива» заявил, что тренер команды требовал у него деньги

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-игрок футбольного клуба «Локомотив» Исо Каньенда рассказал о времени, проведенном в московской команде.

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Источник: Спорт РИА Новости

Каньенда выступал за «Локомотив» в 2006 году. За клуб малавийский полузащитник провел лишь три матча в Российской премьер-лиге.

«После перехода из “Ростова” у меня в Москве сразу не пошло. Спустя месяц я на тренировке травмировал колено, сделал в Германии операцию на мениске. Пока восстанавливался, потерял форму. А после сезона в команде поменялся главный тренер, который сказал мне: “Если хочешь остаться в “Локомотиве”, надо платить деньги”. Речь шла о двух с половиной тысячах долларов в месяц. Я сразу отказался», — рассказал Каньенда в интервью championat.com.

В 2006 году «Локомотив» возглавлял сербский специалист Славолюб Муслин.

В России Каньенда также игра за «КАМАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо».

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