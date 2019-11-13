Бывший игрок «Локомотива» заявил, что тренер команды требовал у него деньги

«После перехода из “Ростова” у меня в Москве сразу не пошло. Спустя месяц я на тренировке травмировал колено, сделал в Германии операцию на мениске. Пока восстанавливался, потерял форму. А после сезона в команде поменялся главный тренер, который сказал мне: “Если хочешь остаться в “Локомотиве”, надо платить деньги”. Речь шла о двух с половиной тысячах долларов в месяц. Я сразу отказался», — рассказал Каньенда в интервью championat.com.