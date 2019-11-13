«Недвед одобрил мой переход в «Спартак». Алекс Крал — о тактике Тедеско, провале Кононова и прическе
Поговорили с самым дорогим чехом после Томаша Росицки.
Поговорили с самым дорогим чехом после Томаша Росицки.
Трансфер Алекса Крала в «Спартак» (за €12 млн) стал вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Больше платили только за Томаша Росицки — в январе 2001-го «Боруссия» выложила «Спарте» €14,5 млн. В интервью Sport24 Крал рассказал о дружбе с Недведом, различиях Кононова и Тедеско, любви к Формуле-1 и своей идеальной позиции на поле.
— Придя в «Спартак», вы сказали, что не жалеете о неучастии в Лиге чемпионов вместе со «Славией», так как в Москве станете сильнее. Как именно вы станете сильнее в «Спартаке»?
— В первую очередь, дело в лиге. РПЛ сильнее и лучше чешского чемпионата. И это сильно поможет мне, так как каждую неделю в России я играю очень сложный матч. Это повышает уровень мастерства. К тому же сейчас в команду пришел очень хороший тренер, который передаст мне часть своего опыта. И вот все это вместе сделает меня сильнее и лучше.
— Ваш возможный переход в «Спартак» обсуждался в СМИ как минимум за месяц до того, как трансфер был оформлен. Как вы узнали об интересе из Москвы?
— Вы говорите, обсуждалось за месяц, но я сам узнал обо всем примерно за пару недель до перехода. Стараюсь не обращать внимания на слухи в СМИ до тех пор, пока
Между простым интересом и трансфером — пропасть. До того, как тебе предлагают контракт и начинаются переговоры, лучше вообще не заморачиваться. Пока клубы решают между собой, мое дело — играть. Когда же агент приносит мне контракт, и мы начинаем обсуждать мое будущее, я начинаю думать об этом вопросе.
Так что за
— Сомнения были?
— Конечно, ведь над каждым подобным шагом нужно как следует подумать. Он может повлиять на всю дальнейшую карьеру. Я поговорил с родными, с агентом, разузнал про «Спартак» и согласился. Могу сказать, что для меня честь играть за такой клуб!
— Кто был первым человеком, которому вы позвонили поделиться новостью и своими сомнениями относительно переезда в Москву?
— Конечно, папе и маме. После, как я уже сказал, обсудил все с другими членами семьи и агентом. Думаю, неправильно было бы говорить об этом с незнакомыми людьми, так что до подписи под контрактом обо всем знали только самые близкие.
— Следите за выступлениями «Славии» в Лиге чемпионов?
— Да, стараюсь смотреть игры. Но вот последнюю игру с «Барселоной» увидеть не смог — ужинал с другом. Так что потом пересмотрел хайлайты, прочитал пару статей о матче, обсудил игру с агентом. Но другие матчи — игру с «Боруссией», с той же «Барселоной» дома — я смотрел. Считаю, у «Славии» очень хорошая команда.
— И теперь, смотря матчи «Славии» с европейскими
— Нет. Конечно, Лига чемпионов, да еще и с такими соперниками — это круто! Но это лишь шесть матчей. В России же я, как и говорил, каждую неделю играю тяжелый матч, который нельзя сравнить с игрой чемпионата Чехии. Сейчас мы не выступаем в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо. У нас один матч в неделю — я целенаправленно готовлюсь к нему, много тренируюсь индивидуально, в общем, понемногу осваиваюсь.
— Кроме слухов о вашем трансфере в СМИ была и информация о варианте с Томашем Соучеком. Общались ли вы с партнером по «Славии» на эту тему?
— Конечно. И знаю, что интерес к нему тоже был вполне реальным. Но Томаш в несколько иной ситуации, нежели я.
— Стадион «Славии» находится в районе «Прага 10», где полно улиц с названиями в честь российских городов. Вы знали об этом?
— Нет… А какие? Владивостока, Магнитогорска? Эти улицы названы в честь российских городов? Ничего себе, прикольно! Никогда не думал об этом и не знал, что в России есть такие города. Было бы забавно побывать в них.
— Знали
— Ничего не знал о Москве, так как не был здесь раньше. Но я имел информацию о российской лиге, местных командах, о том, сколько из них играют в еврокубках. В общем, Россия для меня ассоциировалась, прежде всего, с футболом. А кроме этого знал лишь, что зимой у вас очень холодно,
— Не знал, что в Чехии российский футбол на хорошем счету.
— Возможно, тут есть исторический подтекст — чехи более ориентированы на Западную Европу, чем на Россию. Мало кто знает, что РПЛ на шестом месте (уже на седьмом. — Sport24) по силе в УЕФА, поэтому не считают этот чемпионат
— Клубные цвета «Спартака» и «Славии» совпадают. Для вас это было одной из причин для трансфера?
— Нет, конечно. Я бы перешел в «Спартак», даже если бы он играл в розовой форме,
— Какие три слова вам сразу приходят на ум, когда вы слышите «Россия»?
— Первое — большая! Когда я только приехал, был шокирован размерами улиц, зданий, расстояниями… Второе — многолюдная. Не знаю, сколько в России живет людей, в Москве, я слышал, более 12 миллионов. Представьте, в Праге живет только 1,5 миллиона, а во всей Чехии — 10 миллионов. Ну и третье — великие клубы. У «Спартака» очень богатая история со множеством трофеев. В Чехии, если вы попросите
— Вы попали в «Спартак» в эпоху серьезных перемен. Как вы видели их изнутри?
— Вообще, это была одна из причин моего перехода. Команду летом пополнило много молодых футболистов, позже к ним присоединился и я. А теперь у нас еще и новый молодой тренер. Думаю, каждый клуб хочет, чтобы в его составе было много классных молодых игроков.
— Вы упомянули нового главного тренера, а что не получилось у Олега Кононова?
— Сложно дать оценку, ведь я провел в команде всего несколько недель до его увольнения. Могу только сказать, что с Доменико Тедеско мы тренируемся несколько иначе. Поменялась и тактика, которая, думаю, работает правильно. Мы идем от игры к игре, стараемся набирать все возможные очки и улучшать свою игру с каждым днем.
— Сильно переживали во время безвыигрышной серии?
— Конечно. Было очень тяжело: я только приехал, а команда проигрывает матч за матчем. Но я думал так: «Хуже уже некуда. Значит, мы будем подниматься выше и выше». В такие моменты ты не можешь получать удовольствие от футбола, злишься на себя, нервничаешь. Конечно, это отражается на действиях на поле — сказывается на твоей игре. Но в футболе такое бывает: ты можешь выиграть пять игр подряд, а можешь проиграть несколько: одну за другой. Так что нужно биться на поле за наших фанатов. Парни поддерживают нас в каждой игре — даже во время неудачной серии были с нами. Это потрясающе.
— В Чехии не так?
— Как я уже сказал, у нас маленькая страна, и клубы не имеют такого количества фанатов. Когда команда проигрывает пару матчей, многие болельщики думают: «Все пропало, к черту этот футбол! Не пойду больше на стадион». В России фанатов больше. Есть много таких, как в Чехии, но есть много тех, кто поддерживает команду всегда.
— Вы говорили, что предпочитаете позицию «восьмерки», но Тедеско сделал вас «шестеркой», хотя и стабильно ставит в стартовый состав. Вам комфортно играть опорника?
— Вообще, я начинал как центральный защитник. И «Славия» купила меня у «Теплице» как защитника. В юности часто менял позицию. Теперь могу играть от центра обороны до позиции под нападающим, как было в сборной. Если Тедеско видит меня опорником — нет проблем, я приспособлюсь. Я счастлив играть там, где максимально полезен команде. Помню, я говорил журналистам, что привык к позиции «восьмерки», но я имел в виду, что именно привык к ней, потому что в «Славии» играл именно такую роль. Чем больше игр я проведу на позиции «шестерки», тем комфортнее мне будет играть опорника. Все просто.
— Тедеско дал вам отдых в игре с «Арсеналом»
— Тренер подошел ко мне и сказал: «Слушай, ты пробежал 25 километров за последние две игры. Нужно передохнуть». Но для меня 25 километров — это нормально. Я всегда много бегаю — около 12 километров каждый матч — так что на самом деле, совсем не устал. Тренер очень удивился, но все же решил оставить меня и Наиля Умярова вне игры. Что ж, нет проблем. Другие парни получили шанс проявить себя и показать свои лучшие качества.
— В чем различаются тренировки Кононова и Тедеско?
— Различия в основном в тактике, так что оставлю их в секрете. Но вы видите, что мы перешли на схему с тремя центральными защитниками. Наша команда сильна в обороне, думаю, это верное решение. Посмотрите, сколько «Спартак» пропустил в последних матчах. Есть и чисто тренировочные моменты, которые отличают нового тренера. Вообще, когда в команду приходит новый специалист, это всегда меняет множество вещей.
— Тедеско считают тактическим гиком. Вам сложно понимать его задумки?
— Совсем нет. Он объясняет нам на доске, показывает на видео, потом мы отрабатываем это на поле, как если бы это было в игре. Думаю, тренер объясняет очень хорошо. Ничего сложного — нужно просто немного привыкнуть к новой тактике. И если ты умный игрок, если делаешь, что тебе говорят, все будет хорошо.
— «Спартак» в таблице сильно отстает от первой пятерки. Вы верите, что еврокубки в следующем сезоне реальны?
— Конечно. У нас впереди половина чемпионата. Сейчас нужно набрать максимум возможных очков. Потом будет зимняя пауза, за время которой мы как следует поработаем с тренером, узнаем друг друга лучше. Думаю, наше положение будет только улучшаться, и в итоге «Спартак» финиширует в первой пятерке. К тому же не стоит забывать о Кубке России.
— Но там впереди ЦСКА, а потом, скорее всего, «Зенит».
— Это не проблема. Каждый матч отличается от другого. Уверен, мы отлично подготовимся к играм Кубка России.
— «Спартак» всю осень критикуют бывшие игроки клуба. До вас доходили их слова?
— Если честно, нет. Никогда не читал СМИ, а в России я, к тому же, не могу понять, что пишут. У нас не бывает такого, что
— Кого вы считаете лучшим игроком в истории Чехии?
— Сложный вопрос… У нас было много топовых игроков. Например, Павел Недвед, Томаш Росицки. Но также могу назвать и супербомбардира середины века Йозефа Бицана. А еще Даниэла Коларжа, Милана Бароша, Владимира Шмицера, Патрика Бергера.
— С Недведом вы даже выкладывали совместное фото.
— Да, это как раз
— Недвед давал вам
— Он одобрил мой трансфер в «Спартак». Сказал: «Хороший выбор, ты принял верное решение». Когда переходишь в другой клуб, ты хочешь играть. Никто не желает просиживать штаны на скамейке. Поэтому для меня было важно найти большую команду, в которой я стану игроком основы.
— Очень часто СМИ пишут о схожести ваших с Давидом Луисом причесок. Но если брать вас и Недведа, у кого прическа круче?
—
— Наибольшего успеха сборная Чехии добилась в 1996 году, выйдя в финал Евро. Вы тогда еще не родились. Знакомы с
— С Петром Чехом. Ах нет, простите, он же не играл в той сборной. Знаком с Владимиром Шмицером, который также выступал за «Славию». Вообще, знаю многих игроков из сборной Евро-96, но не со всеми знаком лично.
— Как скоро сборная Чехии сможет вернуться на тот же уровень?
— Сложно сказать. Футбол сегодня намного более быстрый и силовой, нежели 20 лет назад. Германия, Англия, Франция сейчас на совершенно другом уровне, нежели мы. Но мы обыграли англичан не так давно. Очень надеюсь, наша команда пробьется на Евро-2020 и преподнесет там сюрприз.
— Вы обыграли англичан, но умудрились проиграть Косову… Как?
— Это только звучит странно «проиграть Косову». Но если посмотреть на их футболистов, вы увидите игроков из «Фенербахче», «Лацио», РПЛ. На уровне сборных реально нет слабых команд. Так что ты можешь проиграть Косову, обыграть Англию, которая потом обыграет Испанию. Надеюсь, мы обыграем косоваров дома и обеспечим себе выход на Евро.
— Много чехов играло в России, но никто не уехал из России в топовый европейский клуб. Для вас РПЛ — это ступенька на пути вверх или же вы готовы играть здесь долго?
— Если смотреть в будущее, то я хотел бы сказать, что это ступенька. Но сейчас я думаю только о России и о «Спартаке». Так что если все сложится так, что я останусь в России на 10 лет, что ж, посмотрим. Но я точно не тот человек, который приехал на год и хочет как можно скорее перейти
— Читал, что у вас множество персональных тренеров. Расскажите о них.
— На самом деле, не так много на сегодняшний день. В «Спартаке» у нас тренировки на поле с Тедеско и его штабом, потом я могу позаниматься в зале один или попросить поработать со мной тренера по физподготовке. Есть физиотерапевты, которые могут дать совет по нужной теме. В принципе, все, кто мне нужен, есть в штабе команды. Но со своими прежними тренерами я поддерживаю связь и могу попросить совета в любой момент.
— Так сколько их?
— Индивидуальный тренер по технике.
— В Чехии хоккей, наверное, даже популярнее футбола. Вы любите этот вид спорта?
— Почти не смотрю хоккей. Только во время чемпионата мира поддерживаю свою сборную.
— Как проводите свое свободное время?
— Слушаю музыку, гуляю с друзьями или дополнительно тренируюсь. Вообще, я редко сижу дома — так было и в Чехии.
— Если бы не футбол, кем бы вы стали?
— У меня в детстве была мечта — гонять в Формуле-1. Я топил за Михаэля Шумахера и «Феррари». Часто сидели с отцом и смотрели гонки. Я даже гонял на картинге в Брно — провел пару официальных гонок среди детей. Так что если бы не футбол, сто процентов стал бы профессиональным гонщиком.