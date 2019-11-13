Ганчаренко дисквалифицирован на один матч чемпионата России

ЦСКА в воскресенье в гостях одержал волевую победу над «Сочи» со счетом 3:2 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Ганчаренко в перерыве на повышенных тонах общался с главным судьей встречи Станиславом Васильевым, за что получил желтую карточку.

«По результатам рассмотрения материалов СМИ, КДК возбудил дело в соответствии с оскорбительным поведением с использованием ненормативной лексики. В понедельник мы получили рапорт всех участников, тренер сам объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, связанным с ошибками судей и напряженным графиком игр. Он сам признал, что такое поведение недопустимо, в СМИ были заявление и извинения тренера. Мы приняли это во внимание, но тренер дисквалифицирован на один реальный матч и второй условно, штраф — 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона », — заявил Григорьянц журналистам.