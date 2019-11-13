Ганчаренко дисквалифицирован на один матч чемпионата России
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Сергей Фукс.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Сергей Фукс.
ЦСКА в воскресенье в гостях одержал волевую победу над «Сочи» со счетом 3:2 в матче 16-го тура Российской
«По результатам рассмотрения материалов СМИ, КДК возбудил дело в соответствии с оскорбительным поведением с использованием ненормативной лексики. В понедельник мы получили рапорт всех участников, тренер сам объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, связанным с ошибками судей и напряженным графиком игр. Он сам признал, что такое поведение недопустимо, в СМИ были заявление и извинения тренера. Мы приняли это во внимание, но тренер дисквалифицирован на один реальный матч и второй условно, штраф — 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона », — заявил Григорьянц журналистам.
В августе КДК РФС дисквалифицировал главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, оскорбившего судей, на два матча чемпионата России, один из которых — условно.