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16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мияйлович дисквалифицирован на два матча РПЛ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Сергей Фукс. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника самарских «Крыльев Советов» Срджана Мияйловича на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за грубую игру в матче с московским «Спартаком», заявил председатель КДК Артур Григорьянц.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» 9 ноября на выезде уступили «Спартаку» в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 0:2. Мияйлович был удален за грубую игру на 71-й минуте.

«Решение по Мияйловичу — дисквалифицировать на два матча за агрессивную игру», — сказал Григорьянц журналистам.

Екатеринбургский «Урал» 30 октября в серии пенальти обыграл тульский «Арсенал» и вышел в четвертьфинал Кубка России. На 53-й минуте с поля был удален полузащитник «Урала» Петрус Бумаль.

«За агрессивную игру Бумаль дисквалифицирован на два матча Кубка России. Это у него рецидив, мы приняли это во внимание», — отметил председатель КДК.

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