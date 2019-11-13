Мияйлович дисквалифицирован на два матча РПЛ

Источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» 9 ноября на выезде уступили «Спартаку» в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 0:2. Мияйлович был удален за грубую игру на 71-й минуте.

«Решение по Мияйловичу — дисквалифицировать на два матча за агрессивную игру», — сказал Григорьянц журналистам.

Екатеринбургский «Урал» 30 октября в серии пенальти обыграл тульский «Арсенал» и вышел в четвертьфинал Кубка России. На 53-й минуте с поля был удален полузащитник «Урала» Петрус Бумаль.