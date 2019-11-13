Григорьянц: «Рубин» и «Крылья Советов» оштрафованы за драку болельщиков

Источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» и «Рубин» 4 ноября сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 15-го тура чемпионата России в Самаре. Позднее Российская премьер-лига (РПЛ) на своем сайте сообщила, что проводит проверку по факту драки болельщиков во время этой встречи.

«Крылья Советов» — «Рубин»: делегат записал, что была допущена массовая драка болельщиков на 51-й минуте матча. Были введены сотрудники ЧОПа и ОМОНа, в течение семи минут конфликт был локализован. На стадионе произошёл смертельный случай со стюардом, у нас есть медицинское заключение, что смерть не связана с конфликтом. Диагноз есть, озвучить не могу, смерть была мгновенной фактически. Писали, что было сломано плечо у сотрудника, но оказалось, был вывих у него. Также была разбита губа у сотрудника, когда он выводил пьяного болельщика. По просьбе РФС РПЛ направила комиссию в Самару по этим вопросам, комиссия сработала очень оперативно, у нас есть все видео, полностью разобралась в вопросах необеспечения безопасности, — сказал Григорьянц журналистам.



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«КДК установил неправомерные действия болельщиков обеих команд, они были спровоцированы самарскими болельщиками, поэтому у них будет выше наказание. После матча были задержаны 11 болельщиков, четыре болельщика “Крыльев” и семь — “Рубина”. Болельщик, который сорвал баннер, получил арест на трое суток и запрет посещения спортивных мероприятий на год. Также часть получила административные аресты и запрет на посещение на год. За неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды, “Крылья Советов” оштрафованы на 300 тысяч (рублей). “Рубин” просто за драку оштрафован на 200 тысяч», — сообщил Григорьянц.

Глава КДК РФС также рассказал о других штрафах по итогам игры.