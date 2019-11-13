Григорьянц: «Рубин» и «Крылья Советов» оштрафованы за драку болельщиков
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Сергей Фукс.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Сергей Фукс.
«Крылья Советов» и «Рубин» 4 ноября сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 15-го тура чемпионата России в Самаре. Позднее Российская
«Крылья Советов» — «Рубин»: делегат записал, что была допущена массовая драка болельщиков на 51-й минуте матча. Были введены сотрудники ЧОПа и ОМОНа, в течение семи минут конфликт был локализован. На стадионе произошёл смертельный случай со стюардом, у нас есть медицинское заключение, что смерть не связана с конфликтом. Диагноз есть, озвучить не могу, смерть была мгновенной фактически. Писали, что было сломано плечо у сотрудника, но оказалось, был вывих у него. Также была разбита губа у сотрудника, когда он выводил пьяного болельщика. По просьбе РФС РПЛ направила комиссию в Самару по этим вопросам, комиссия сработала очень оперативно, у нас есть все видео, полностью разобралась в вопросах необеспечения безопасности, — сказал Григорьянц журналистам.
«КДК установил неправомерные действия болельщиков обеих команд, они были спровоцированы самарскими болельщиками, поэтому у них будет выше наказание. После матча были задержаны 11 болельщиков, четыре болельщика “Крыльев” и семь — “Рубина”. Болельщик, который сорвал баннер, получил арест на трое суток и запрет посещения спортивных мероприятий на год. Также часть получила административные аресты и запрет на посещение на год. За неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды, “Крылья Советов” оштрафованы на 300 тысяч (рублей). “Рубин” просто за драку оштрафован на 200 тысяч», — сообщил Григорьянц.
Глава КДК РФС также рассказал о других штрафах по итогам игры.
«Решение: за скандирование нецензурных кричалок “Крылья” оштрафовать на 20 тысяч, за это же “Рубин” — 30 тысяч, Романа Шаронова (тренера “Рубина” — ред.) за выход из технической зоны — 30 тысяч. За необеспечение мер безопасности принимающей стороной, поставившей под угрозу безопасность лиц, оштрафовать “Крылья” на 200 тысяч рублей и обязать клуб провести один домашний матч на нейтральном поле условно. Испытательный срок — до конца сезона. В случае рецидива будут применены более жесткие санкции», — сказал Григорьянц.