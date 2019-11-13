«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

В ролике звучат откровения нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова, эмоции главного тренера команды Юрия Сёмина, самые интересные моменты матча, а также как в перерыве матча вызывали скорую помощь для госпитализации полузащитника Гжегожа Крыховяка, который получил сотрясение мозга.
«Локомотив», набрав 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской
|Юрий Семин
|Мурад Мусаев
|Гжегож Крыховяк
|41′
|Маркус Берг(Арикленес да Силва Ари)
|45+2′
|1
|Маринату Гильерме
|39
|Матвей Сафонов
|2
|Дмитрий Живоглядов
|98
|Сергей Петров
|20
|Владислав Игнатьев
65′
|6
|Кристиан Рамирес
27′
|5
|Бенедикт Хеведес
|4
|Александр Мартынович
|27
|Мурило
|5
|Урош Спаич
40′
|23
|Жоау Мариу
19′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|59
|Алексей Миранчук
|99
|Мануэл Фернандеш
|18
|Александр Коломейцев
|52
|Тонни Вилена
|17
|Рифат Жемалетдинов
52′71′
|9
|Арикленес да Силва Ари
45+1′80′
|69
|Даниил Куликов
72′
|47
|Даниил Уткин
|19
|Эдер
55′
|33
|Маркус Берг
48′73′
|9
|Федор Смолов
|17
|Иван Игнатьев
|7
|Гжегож Крыховяк
45′
|77
|Руслан Камболов
65′
|11
|Антон Миранчук
|14
|Кристоффер Олссон
70′
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)