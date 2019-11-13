«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

В ролике звучат откровения нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова, эмоции главного тренера команды Юрия Сёмина, самые интересные моменты матча, а также как в перерыве матча вызывали скорую помощь для госпитализации полузащитника Гжегожа Крыховяка, который получил сотрясение мозга.