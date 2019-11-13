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17:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

Пресс-служба московского «Локомотива» на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

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В ролике звучат откровения нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова, эмоции главного тренера команды Юрия Сёмина, самые интересные моменты матча, а также как в перерыве матча вызывали скорую помощь для госпитализации полузащитника Гжегожа Крыховяка, который получил сотрясение мозга.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив», набрав 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (30) — на 5-м месте.

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Локомотив
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1610.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 17612 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминМурад Мусаев
Голы
Гжегож Крыховяк41′
Маркус Берг(Арикленес да Силва Ари)45+2′
Составы команд
1Маринату Гильерме
39Матвей Сафонов
2Дмитрий Живоглядов
98Сергей Петров
20Владислав Игнатьев
65′
6Кристиан Рамирес
27′
5Бенедикт Хеведес
4Александр Мартынович
27Мурило
5Урош Спаич
40′
23Жоау Мариу
19′
93Магомед-Шапи Сулейманов
59Алексей Миранчук
99Мануэл Фернандеш
18Александр Коломейцев
52Тонни Вилена
17Рифат Жемалетдинов
52′71′
9Арикленес да Силва Ари
45+1′80′
69Даниил Куликов
72′
47Даниил Уткин
19Эдер
55′
33Маркус Берг
48′73′
9Федор Смолов
17Иван Игнатьев
7Гжегож Крыховяк
45′
77Руслан Камболов
65′
11Антон Миранчук
14Кристоффер Олссон
70′
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
7Удары (всего)9
1Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
1Угловые3
20Фолы13
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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