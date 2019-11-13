Дисквалификация Гончаренко. Почему это несправедливо
Обозреватель «СЭ» не согласен с решением КДК по самому громкому эпизоду 16-го тура РПЛ.
Обозреватель «СЭ» не согласен с решением КДК по самому громкому эпизоду 16-го тура РПЛ.
Гончаренко наказан — абсолютно так же, как его коллега из «Зенита» Сергей Семак, который в августе после матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» назвал судей «козлами». Тренер армейцев пошел по тому же первому пункту 95-й статьи Дисциплинарного регламента РФС: «Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей».
Не нужно торопиться! Давайте еще раз внимательно изучим текст пункта 1. В данной ситуации ключевые слова «В ОТНОШЕНИИ официальных лиц матча». И если в случае с Семаком все так и произошло, то Гончаренко использовал мат для связки слов, но НЕ ОСКОРБЛЯЛ рефери, не адресовал свои крепкие выражения именно ему. «Товарищ судья, сделайте лицо попроще, ***!» — первая часть фразы, действительно, обращение к Станиславу Васильеву, а вот непечатное междометие после запятой не более, чем эмоция и выпуск пара. Но, повторю — не оскорбление Васильева.
Ни в коем случае не утверждаю, что Гончаренко прав, что матерился. Тем более, все это попало в телеэфир, трансляцию смотрели сотни тысяч зрителей, среди них наверняка много несовершеннолетних. Однако как бывший
Далеко не всегда удается сдержаться в пылу борьбы, особенно когда матч напряженный, ты проигрываешь, а к арбитрам возникают вопросы — как это произошло с армейцами к перерыву встречи на «Фиште». Признаюсь: и красные карточки в моей карьере случались, и удары ногой по судейской вышке, и последующие санкции. Все это — страсть, желание победить, обостренное до предела в ходе игры чувство несправедливости (как тебе кажется) по отношению к твоей команде. Не сомневаюсь, что нечто подобное двигало в Сочи и Гончаренко. Без этого спорт немыслим. И мертв.
А у меня, вместе с тем, есть еще один вопрос к уважаемому (без иронии) председателю КДК Артуру Григорьянцу и членам его комитета. Правда, он риторический. Господа, если бы мат Гончаренко не оказался в эфире, последовало бы
Но в конкретном 16-м туре по такому поводу дисквалифицирован только Гончаренко. Разве это справедливо?
Вячеслав Короткин
|Александр Точилин
|Виктор Гончаренко
|Андрей Мостовой
|7′
|Миха Мевля
|16′
|Дмитрий Полоз
|45+2′
|Иван Обляков(Никола Влашич, Федор Чалов)
|52′
|Федор Чалов(Иван Обляков)
|55′
|35
|Сослан Джанаев
52′
|35
|Игорь Акинфеев
|13
|Федор Кудряшов
87′
|23
|Хердур Магнуссон
|25
|Иван Новосельцев
|78
|Игорь Дивеев
18′
|32
|Миха Мевля
|2
|Мариу Фернандес
|15
|Ибрагим Цаллагов
|20
|Константин Кучаев
|94
|Душан Лагатор
59′
|25
|Кристиян Бистрович
90+1′
|17
|Андрей Мостовой
|98
|Иван Обляков
74′
|77
|Дмитрий Полоз
|9
|Федор Чалов
|24
|Эльмир Набиуллин
60′
|62
|Вадим Карпов
21′58′
|90
|Павел Шакуро
|31
|Звонимир Шарлия
|45
|Иван Миладинович
79′
|8
|Никола Влашич
85′
|9
|Антон Заболотный
|10
|Алан Дзагоев
|16
|Кристиан Нобоа
68′
|17
|Арнор Сигурдссон
71′
|18
|Никита Бурмистров
|7
|Ильзат Ахметов
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|7
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)