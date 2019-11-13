Дисквалификация Гончаренко. Почему это несправедливо

Источник: Спорт-Экспресс

Гончаренко наказан — абсолютно так же, как его коллега из «Зенита» Сергей Семак, который в августе после матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» назвал судей «козлами». Тренер армейцев пошел по тому же первому пункту 95-й статьи Дисциплинарного регламента РФС: «Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей».

Вроде бы все по закону: использование нецензурных слов в регламенте указано, срок дисквалификации укладывается в санкции, предусмотренные за подобный проступок. Говорим как в Древнем Риме «Закон суров, но это закон» и кричим «ура» нашей футбольной Фемиде?

Не нужно торопиться! Давайте еще раз внимательно изучим текст пункта 1. В данной ситуации ключевые слова «В ОТНОШЕНИИ официальных лиц матча». И если в случае с Семаком все так и произошло, то Гончаренко использовал мат для связки слов, но НЕ ОСКОРБЛЯЛ рефери, не адресовал свои крепкие выражения именно ему. «Товарищ судья, сделайте лицо попроще, ***!» — первая часть фразы, действительно, обращение к Станиславу Васильеву, а вот непечатное междометие после запятой не более, чем эмоция и выпуск пара. Но, повторю — не оскорбление Васильева. По-моему, это очевидно.

Ни в коем случае не утверждаю, что Гончаренко прав, что матерился. Тем более, все это попало в телеэфир, трансляцию смотрели сотни тысяч зрителей, среди них наверняка много несовершеннолетних. Однако как бывший спортсмен-профессионал командного вида (волейбола) по-человечески понять тренера ЦСКА могу.

Далеко не всегда удается сдержаться в пылу борьбы, особенно когда матч напряженный, ты проигрываешь, а к арбитрам возникают вопросы — как это произошло с армейцами к перерыву встречи на «Фиште». Признаюсь: и красные карточки в моей карьере случались, и удары ногой по судейской вышке, и последующие санкции. Все это — страсть, желание победить, обостренное до предела в ходе игры чувство несправедливости (как тебе кажется) по отношению к твоей команде. Не сомневаюсь, что нечто подобное двигало в Сочи и Гончаренко. Без этого спорт немыслим. И мертв.



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А у меня, вместе с тем, есть еще один вопрос к уважаемому (без иронии) председателю КДК Артуру Григорьянцу и членам его комитета. Правда, он риторический. Господа, если бы мат Гончаренко не оказался в эфире, последовало бы какое-то разбирательство в принципе? У меня никакой уверенности в этом нет — в противном случае, такое происходило бы после каждого матча. Или вы не в курсе, что на поле ругаются все, включая самих судей? Безусловно, в курсе.

Но в конкретном 16-м туре по такому поводу дисквалифицирован только Гончаренко. Разве это справедливо?