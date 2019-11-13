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17:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дисквалификация Гончаренко. Почему это несправедливо

Обозреватель «СЭ» не согласен с решением КДК по самому громкому эпизоду 16-го тура РПЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Гончаренко наказан — абсолютно так же, как его коллега из «Зенита» Сергей Семак, который в августе после матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» назвал судей «козлами». Тренер армейцев пошел по тому же первому пункту 95-й статьи Дисциплинарного регламента РФС: «Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей».

Вроде бы все по закону: использование нецензурных слов в регламенте указано, срок дисквалификации укладывается в санкции, предусмотренные за подобный проступок. Говорим как в Древнем Риме «Закон суров, но это закон» и кричим «ура» нашей футбольной Фемиде?

Не нужно торопиться! Давайте еще раз внимательно изучим текст пункта 1. В данной ситуации ключевые слова «В ОТНОШЕНИИ официальных лиц матча». И если в случае с Семаком все так и произошло, то Гончаренко использовал мат для связки слов, но НЕ ОСКОРБЛЯЛ рефери, не адресовал свои крепкие выражения именно ему. «Товарищ судья, сделайте лицо попроще, ***!» — первая часть фразы, действительно, обращение к Станиславу Васильеву, а вот непечатное междометие после запятой не более, чем эмоция и выпуск пара. Но, повторю — не оскорбление Васильева. По-моему, это очевидно.

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Ни в коем случае не утверждаю, что Гончаренко прав, что матерился. Тем более, все это попало в телеэфир, трансляцию смотрели сотни тысяч зрителей, среди них наверняка много несовершеннолетних. Однако как бывший спортсмен-профессионал командного вида (волейбола) по-человечески понять тренера ЦСКА могу.

Далеко не всегда удается сдержаться в пылу борьбы, особенно когда матч напряженный, ты проигрываешь, а к арбитрам возникают вопросы — как это произошло с армейцами к перерыву встречи на «Фиште». Признаюсь: и красные карточки в моей карьере случались, и удары ногой по судейской вышке, и последующие санкции. Все это — страсть, желание победить, обостренное до предела в ходе игры чувство несправедливости (как тебе кажется) по отношению к твоей команде. Не сомневаюсь, что нечто подобное двигало в Сочи и Гончаренко. Без этого спорт немыслим. И мертв.


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А у меня, вместе с тем, есть еще один вопрос к уважаемому (без иронии) председателю КДК Артуру Григорьянцу и членам его комитета. Правда, он риторический. Господа, если бы мат Гончаренко не оказался в эфире, последовало бы какое-то разбирательство в принципе? У меня никакой уверенности в этом нет — в противном случае, такое происходило бы после каждого матча. Или вы не в курсе, что на поле ругаются все, включая самих судей? Безусловно, в курсе.

Но в конкретном 16-м туре по такому поводу дисквалифицирован только Гончаренко. Разве это справедливо?

Вячеслав Короткин

Сочи
2:3
Первый тайм: 2:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 1610.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Фишт, 15318 зрителей
Главные тренеры
Александр ТочилинВиктор Гончаренко
Голы
Андрей Мостовой7′
Миха Мевля16′
Дмитрий Полоз45+2′
Иван Обляков(Никола Влашич, Федор Чалов)52′
Федор Чалов(Иван Обляков)55′
Составы команд
35Сослан Джанаев
52′
35Игорь Акинфеев
13Федор Кудряшов
87′
23Хердур Магнуссон
25Иван Новосельцев
78Игорь Дивеев
18′
32Миха Мевля
2Мариу Фернандес
15Ибрагим Цаллагов
20Константин Кучаев
94Душан Лагатор
59′
25Кристиян Бистрович
90+1′
17Андрей Мостовой
98Иван Обляков
74′
77Дмитрий Полоз
9Федор Чалов
24Эльмир Набиуллин
60′
62Вадим Карпов
21′58′
90Павел Шакуро
31Звонимир Шарлия
45Иван Миладинович
79′
8Никола Влашич
85′
9Антон Заболотный
10Алан Дзагоев
16Кристиан Нобоа
68′
17Арнор Сигурдссон
71′
18Никита Бурмистров
7Ильзат Ахметов
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты6
7Удары (всего)19
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
8Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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