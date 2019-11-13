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20:12 (мск), источник: Известия

Мостовой оценил первый месяц работы Тедеско в качестве главного тренера «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой оценил первый месяц работы Доменико Тедеско в качестве главного тренера красно-белых. 34-летний немецкий специалист с москвичами одержал две победы, сыграл вничью и потерпел одно поражение в чемпионате, а также обыграл «Ростов» в 1/8 финала Кубка России.

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«В принципе ничего нового на данный момент я не увидел. Хотя надеялся, что в чемпионате получится еще лучше, — сказал Мостовой в интервью «Спорт-Экспресс». — Если бы «Спартак» победил тульский «Арсенал», то оказался бы гораздо ближе к оторвавшейся от всех пятерке. Отставал бы уже не на девять, а на шесть очков от третьего места. В последнее время многие команды переживают перестановки на тренерском посту, и они положительно сказываются. Возьмите тот же «Тамбов»: после смены тренера одержал три победы подряд, последняя так и вовсе над «Ростовом».

После 16 туров «Спартак» набрал 21 очков и занимает 6-е место в РПЛ. У «Ростова», ЦСКА и «Краснодара» — по 30 очков, у «Локомотива» — 31, а у лидирующего чемпиона «Зенита» — 36. При этом эксперт оценил эмоциональное поведение Тедеско в технической зоне и на бровке поля во время игры.

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«Тедеско, можно сказать, выпал сектор “Приз”, как в “Поле Чудес”. “Спартак” — команда с большой историей, одна из самых любимых в стране, и тут в нее попадает человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом и смотрел футбол. Конечно, он будет прыгать и бегать! Я, кстати, не приветствую такое, — сказал Мостовой. — Тедеско в этом плане напоминает мне Моуринью (португальский тренер Жозе Мауринуью. — ред.) в первые годы. Все прекрасно знают его историю: был переводчиком, стал главным тренером. Он ведь тоже постоянно бегал-прыгал. Многие специалисты, в свою очередь, просто сидят на скамейке или стоят на бровке, считая, что экспрессия делу не поможет. У каждого свой подход. Никто в таком выражении эмоций плохого не видит, просто не представляю, чтобы Романцев или Лобановский, если говорить о великих отечественных тренерах, так же прыгали на бровке, как сейчас Тедеско».

34-летний Тедеско до переезда в Россию работал только в Германии. Он занимался в «Штутгарте» и «Хоффенхайме» с командами разных юниорских возрастов. Позже специалист тренировал клуб второй лиги чемпионата Германии «Эрцгебирге», а также одну из ведущих команд страны «Шальке».

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