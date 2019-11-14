«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Напомним, контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце этого года, и стороны уже объявили о том, что сотрудничество не будет продлено. За полтора года в клубе швед провёл 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.



По информации СМИ, интерес к 38-летнему форварду проявляют в Италии, где он ранее защищал цвета «Ювентуса», «Интера» и «Милана», а также в Австралии.