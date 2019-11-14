Самый дорогой новичок «Спартака» заговорил по-русски
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Голландский футболист московского «Спартака» Гус Тиль продемонстрировал свой прогресс в изучении русского языка.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Голландский футболист московского «Спартака» Гус Тиль продемонстрировал свой прогресс в изучении русского языка.
«Доброе утро», — сказал полузащитник на русском языке без акцента перед тренировкой «красно-белых».
Тиль перешел в «Спартак» минувшим летом из АЗ за 18 миллионов евро, став самым дорогим приобретением в истории клуба.