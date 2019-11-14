«Локомотив» оценивает Миранчуков в € 100 млн

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации источника, «железнодорожники» готовы расстаться с братьями за указанную сумму. При этом Алексея в московском клубе оценивают в € 60 млн, а Антона — в € 40 млн.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает второе место. После 16 туров в активе «железнодорожников» 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.