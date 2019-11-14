Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Турция
Исландия
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Украина
Эстония
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Болгария
Парагвай
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Катар
Сингапур
20
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Англия
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Чехия
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сербия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Франция
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Андорра
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Новая Зеландия
Футбол. Сборные
15.11
Эквадор
Тринидад и Тобаго
Футбол. Сборные
15.11
Перу
Колумбия
Все события
Фоторепортажи
25UFC Fight Night в Москве
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» оценивает Миранчуков в € 100 млн

«Локомотив» оценивает полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в € 100 млн, утверждает Calciomercato.com.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Согласно информации источника, «железнодорожники» готовы расстаться с братьями за указанную сумму. При этом Алексея в московском клубе оценивают в € 60 млн, а Антона — в € 40 млн.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает второе место. После 16 туров в активе «железнодорожников» 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.

В текущем сезоне Алексей принял участие в 16 матчах на клубном уровне, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. На счету Антона 2 гола и 1 голевой пас в 10 встречах. Контракты братьев с «Локомотивом» рассчитаны до лета 2021 года.

«А куда может перейти Миранчук? В Ювентус — пожалуйста!»
Во время загрузки произошла ошибка.
7 ноября© Ньюстюб
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Дэвид Бекхэм собирает топ-команду в MLS
Форвард сборной России сообщил, что Дзюба мог оказаться в Турции
«Чемпионат»: полузащитник «Краснодара» может перейти в «Рубин»
Вратарь «Ак Барса» побил рекорд КХЛ по длительности сухой серии
Сборная Турции принимает Исландию в матче отбора ЧЕ (трансляция)
Форвард «Ювентуса» принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь