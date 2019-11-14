«Рубин» интересуется полузащитником «Краснодара» Намли

Намли перешёл в «Краснодар» в минувшее летнее трансферное окно за € 2 млн. Ранее 25-летний датчанин защищал цвета «Зволле», «Херенвена» и «АБ Гладсаксе». Контракт Юнеса с «быками» рассчитан до 30 июня 2023 года.