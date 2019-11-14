Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Турция
Исландия
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Украина
Эстония
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Болгария
Парагвай
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Катар
Сингапур
20
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Англия
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Чехия
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сербия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Франция
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Андорра
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Новая Зеландия
Футбол. Сборные
15.11
Эквадор
Тринидад и Тобаго
Футбол. Сборные
15.11
Перу
Колумбия
Все события
Фоторепортажи
25UFC Fight Night в Москве
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» интересуется полузащитником «Краснодара» Намли

Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» интересуется полузащитником «Краснодара» Юнесом Намли. Казанский клуб может рассмотреть как покупку футболиста, так и аренду. Переговоры могут начаться зимой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Намли перешёл в «Краснодар» в минувшее летнее трансферное окно за € 2 млн. Ранее 25-летний датчанин защищал цвета «Зволле», «Херенвена» и «АБ Гладсаксе». Контракт Юнеса с «быками» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Намли забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. В других турнирах (квалификация Лиги чемпионов, Лига Европы, Кубок России) хавбек провёл 6 встреч.

«Краснодар», набрав 30 очков в 16 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» (17) — 13-е.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Дэвид Бекхэм собирает топ-команду в MLS
Алексея и Антона Миранчуков оценили в 100 миллионов евро
Форвард сборной России сообщил, что Дзюба мог оказаться в Турции
Вратарь «Ак Барса» побил рекорд КХЛ по длительности сухой серии
Сборная Турции принимает Исландию в матче отбора ЧЕ (трансляция)
Форвард «Ювентуса» принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь