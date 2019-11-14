Форвард сборной России: Дзюба мог оказаться в Турции
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал о желании турецкой команды приобрести Артема Дзюбу в прошедшее трансферное окно.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал о желании турецкой команды приобрести Артема Дзюбу в прошедшее трансферное окно.
«Меня вели все пять первых команд из Турции. “Галатасарай” уже был готов подписывать, но я у них шел под третьим или четвертым номером. Артем Дзюба был под вторым, а Радамель Фалькао под первым. В итоге колумбиец переехал в Турцию на приличную зарплату», — рассказал Комличенко в интервью Sport24.
На счету Дзюбы девять голов в чемпионате России текущего сезона. С аналогичным показателем Комличенко возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Чехии.
Оба нападающих вызваны в сборную России для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и