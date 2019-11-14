Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Турция
Исландия
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Украина
Эстония
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Болгария
Парагвай
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Катар
Сингапур
20
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Англия
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Чехия
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сербия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Франция
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Андорра
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Новая Зеландия
Футбол. Сборные
15.11
Эквадор
Тринидад и Тобаго
Футбол. Сборные
15.11
Перу
Колумбия
Все события
Фоторепортажи
25UFC Fight Night в Москве
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард сборной России: Дзюба мог оказаться в Турции

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал о желании турецкой команды приобрести Артема Дзюбу в прошедшее трансферное окно.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Меня вели все пять первых команд из Турции. “Галатасарай” уже был готов подписывать, но я у них шел под третьим или четвертым номером. Артем Дзюба был под вторым, а Радамель Фалькао под первым. В итоге колумбиец переехал в Турцию на приличную зарплату», — рассказал Комличенко в интервью Sport24.

На счету Дзюбы девять голов в чемпионате России текущего сезона. С аналогичным показателем Комличенко возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Чехии.

Оба нападающих вызваны в сборную России для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.

Артем Дзюба: многое покажет наш матч с Бельгией
Во время загрузки произошла ошибка.
14 октября© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Млада-Болеслав
НовостиМатчиСоставСтатистика
Галатасарай
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Стало известно содержание угроз в адрес сына Плющенко и Рудковской
Дэвид Бекхэм собирает топ-команду в MLS
Алексея и Антона Миранчуков оценили в 100 миллионов евро
«Чемпионат»: полузащитник «Краснодара» может перейти в «Рубин»
Вратарь «Ак Барса» побил рекорд КХЛ по длительности сухой серии
Сборная Турции принимает Исландию в матче отбора ЧЕ (трансляция)
Форвард «Ювентуса» принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь