Форвард сборной России: Дзюба мог оказаться в Турции

«Меня вели все пять первых команд из Турции. “Галатасарай” уже был готов подписывать, но я у них шел под третьим или четвертым номером. Артем Дзюба был под вторым, а Радамель Фалькао под первым. В итоге колумбиец переехал в Турцию на приличную зарплату», — рассказал Комличенко в интервью Sport24.