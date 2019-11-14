Сёмин высказался о трансферных задачах «Локомотива» на зиму

«Если заглянуть в зиму, то главная цель — и купить новых, и удержать нынешних игроков. В комплексе. Отдельные позиции надо усиливать, в том числе количественно. С другой стороны, в последних матчах хорошо себя проявили молодые Куликов и Магкеев. Сделали серьёзную заявку на попадание в основной состав, а не просто на поддержание конкуренции.