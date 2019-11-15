Дюков: Принято решение об отстранении Вилкова
Глава РФС Александр Дюков — о работе самого скандального арбитра РПЛ Михаила Вилкова.
Глава РФС Александр Дюков — о работе самого скандального арбитра РПЛ Михаила Вилкова.
— Ошибается не только Вилков, — подчеркнул Дюков. — Нет арбитра, который бы не совершал ошибок. Ошибки в последнем матче были серьезными.
Егоров поставил Вилкову хорошую оценку за матч «Зенит» — ЦСКА, но я с этим не согласен. Безусловно, в начале матча был фол на карточку. Еще ряд эпизодов, когда не были показаны карточки в обе стороны.
Что касается работы ВАР, то в данном случае видеоарбитр отработал нормально. В том эпизоде не было четкого понимания, какая это была карточка — желтая или красная. Эпизод со второй карточкой Бийолу, то согласно всем методикам это однозначное предупреждение. Да, Вилков провел встречу не без минусов. Но не безобразно. Сейчас принято решение об отстранении Вилкова, в следующем туре он работать не будет.
|Сергей Семак
|Виктор Гончаренко
|Александр Ерохин(Артем Дзюба)
|73′
|Никола Влашич(Федор Чалов)
|45+1′
|41
|Михаил Кержаков
|35
|Игорь Акинфеев
|3
|Дуглас Сантос
90+5′
|2
|Мариу Фернандес
90+6′
|6
|Бранислав Иванович
|23
|Хердур Магнуссон
|44
|Ярослав Ракицкий
|62
|Вадим Карпов
54′
|7
|Сердар Азмун
86′
|78
|Игорь Дивеев
|22
|Артем Дзюба
|8
|Никола Влашич
|5
|Вильмар Барриос
90+6′
|25
|Кристиян Бистрович
|27
|Магомед Оздоев
|29
|Яка Бийол
51′54′
|15
|Вячеслав Караваев
60′
|98
|Иван Обляков
86′90′
|17
|Олег Шатов
|27
|Седрик Гогуа
|11
|Себастьян Дриусси
68′
|7
|Ильзат Ахметов
60′
|21
|Александр Ерохин
|14
|Кирилл Набабкин
|18
|Юрий Жирков
88′
|9
|Федор Чалов
78′
|20
|Роберт Мак
|20
|Константин Кучаев
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|26
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|1
|5
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)