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15:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дюков: Принято решение об отстранении Вилкова

Глава РФС Александр Дюков — о работе самого скандального арбитра РПЛ Михаила Вилкова.

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— Ошибается не только Вилков, — подчеркнул Дюков. — Нет арбитра, который бы не совершал ошибок. Ошибки в последнем матче были серьезными.

Егоров поставил Вилкову хорошую оценку за матч «Зенит» — ЦСКА, но я с этим не согласен. Безусловно, в начале матча был фол на карточку. Еще ряд эпизодов, когда не были показаны карточки в обе стороны.

Что касается работы ВАР, то в данном случае видеоарбитр отработал нормально. В том эпизоде не было четкого понимания, какая это была карточка — желтая или красная. Эпизод со второй карточкой Бийолу, то согласно всем методикам это однозначное предупреждение. Да, Вилков провел встречу не без минусов. Но не безобразно. Сейчас принято решение об отстранении Вилкова, в следующем туре он работать не будет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 152.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48141 зритель
Главные тренеры
Сергей СемакВиктор Гончаренко
Голы
Александр Ерохин(Артем Дзюба)73′
Никола Влашич(Федор Чалов)45+1′
Составы команд
41Михаил Кержаков
35Игорь Акинфеев
3Дуглас Сантос
90+5′
2Мариу Фернандес
90+6′
6Бранислав Иванович
23Хердур Магнуссон
44Ярослав Ракицкий
62Вадим Карпов
54′
7Сердар Азмун
86′
78Игорь Дивеев
22Артем Дзюба
8Никола Влашич
5Вильмар Барриос
90+6′
25Кристиян Бистрович
27Магомед Оздоев
29Яка Бийол
51′54′
15Вячеслав Караваев
60′
98Иван Обляков
86′90′
17Олег Шатов
27Седрик Гогуа
11Себастьян Дриусси
68′
7Ильзат Ахметов
60′
21Александр Ерохин
14Кирилл Набабкин
18Юрий Жирков
88′
9Федор Чалов
78′
20Роберт Мак
20Константин Кучаев
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
26Удары (всего)11
8Удары в створ3
1Штанги, перекладины1
8Угловые1
5Фолы10
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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