Дюков: Принято решение об отстранении Вилкова

Егоров поставил Вилкову хорошую оценку за матч «Зенит» — ЦСКА, но я с этим не согласен. Безусловно, в начале матча был фол на карточку. Еще ряд эпизодов, когда не были показаны карточки в обе стороны.

Что касается работы ВАР, то в данном случае видеоарбитр отработал нормально. В том эпизоде не было четкого понимания, какая это была карточка — желтая или красная. Эпизод со второй карточкой Бийолу, то согласно всем методикам это однозначное предупреждение. Да, Вилков провел встречу не без минусов. Но не безобразно. Сейчас принято решение об отстранении Вилкова, в следующем туре он работать не будет.