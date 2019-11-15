«Сочи» и «Динамо» сыграют без зрителей. Трансляции матча не будет
Завтра, 16 ноября, футбольный клуб «Сочи» проведёт товарищеский матч с московским «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 12:30 мск.
Завтра, 16 ноября, футбольный клуб «Сочи» проведёт товарищеский матч с московским «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 12:30 мск.
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«Динамо», набрав 18 очков в 16 встречах, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» (13) — последнее, 16-е.