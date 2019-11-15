Главой судейского комитета стал крупный бизнесмен Ашот Хачатурянц. Как так вышло
Спокойно, Егоров продолжит работу.
Спокойно, Егоров продолжит работу.
На сегодняшнем исполкоме, который прошёл в
«Реформа пока не произошла. Сегодня рассмотрена концепция и стратегия системы управления судейством. Работа велась давно, я об этом говорил ещё с лета. Мы её поддержали. Это первое. Второе — произошло назначение нового руководителя судейского комитета, Ашота Хачатурянца», — сказал президент РФС Александр Дюков на исполкоме РФС.
Хачатурянц родился в мае 1968 года в Кисловодске. В 23 окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина, в котором до сих пор считается почётным выпускником.
После получения диплома, Хачатурянц начал работать в
К 2000 году мы уже построили хороший бизнес в области нефтепереработки и нефтетрейдинга, дальнейший рост был ограничен, так как значительную долю рынка занимали крупные и гораздо более сильные игроки. Финансовые вопросы я для себя на тот момент уже решил. Я был молод, и мне нужен был драйв,
что-тоновое. Драйв, в хорошем смысле, является моей движущей силой в жизни. Я решил попробовать себя в абсолютно другом секторе.
В 2001 году он стал советником министра экономического развития РФ Германа Грефа и отвечал за взаимодействие с «Газпромом». Например, за подготовку документов к советам директоров.
Мне всегда было интересно, как работает государственная машина, особенно в ситуации, когда на государственную службу приходят интересные люди с новым взглядом, такие, как, например, Герман Греф.
Вскоре он получил повышение, возглавив департамент инвестиционной политики Минэкономразвития. Однако уже в 2004 году Хачатурянц вновь решил попробовать себя в «другом секторе».
«Я перешел в ФСБ по приглашению Владимира Проничева (руководитель пограничной службы ФСБ 2003−2013 г., генерал армии, с мая по ноябрь 2016 года — председатель совета директоров “Динамо”. — Прим. “Чемпионата”). Для реализации федеральной целевой программы было создано специальное управление внутри ФСБ, которое в ежедневном режиме занималось организацией строительства и обустройства границы на Кавказе. Я был руководителем этого управления. За неполных четыре года удалось обустроить госграницу на всём Северном Кавказе, от моря до моря. Это не столбики, это огромная инфраструктура, которая предусматривает технические средства охраны границы, средства связи, строительство застав. Я ездил туда постоянно, контролировал распределение денег, стройку», — говорил Хачатурянц.
Чуть позже заманчивое предложение сделал и Герман Греф. В 2008 году президент «Сбербанка» предложил Хачатурянцу возглавить новую инвестиционную компанию «Сбербанк капитал». Бывший работник ФСБ не стал упускать свой шанс и согласился стать гендиректором организации. Эту компанию Хачатурянц возглавляет до сих пор.
Вопрос о том, почему бизнесмен вдруг оказался в судейском комитете волновал многих ещё летом, когда Хачатурянц только вошёл в его состав. Тогда в
Николай Левников занимал пост президента Коллегии футбольных арбитров РФС с 2001 по 2006 год, позднее был главой департамента судейства и инспектирования Федерации Футбола Казахстана. Судейский комитет он возглавил в 2012 году, сменив на посту Владимира Чуба.
«Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, поэтому руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц, — рассказал на заседании исполкома РФС Александр Дюков, — который принимал участие в разработке концепции». Впрочем, вполне вероятен вариант, при котором Левников продолжит работу в РФС. Как заявил Дюков, есть вероятность, что Левников станет национальным инструктором по судейству.