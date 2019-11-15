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18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Георгий Джикия: Что-то похожее между Тедеско и Каррерой есть

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что изменилось в команде с приходом на пост главного тренера Доменико Тедеско.

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Источник: РИА "Новости"

— С приходом нового тренера меняется все: тренировки, подход к работе, — приводит слова Джикии РИА «Новости». — Появляются новые эмоции и заряд, и это нравится ребятам. Хочется надеяться, что это все не угаснет и будет развиваться. Результаты у нас неплохие, были хорошие победы и игра, улучшилось качество игры, стали больше действовать вперед. Что касается тренерского штаба Доменико Тедеско, то я его полностью поддерживаю. Надеюсь, дальше будет лучше. Нам осталось провести три матча до зимы, где он сможет донести свое видение до конца.

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— Эффекта новизны надолго может не хватить.

— Главное, чтобы он продолжил все делать так, как сейчас, от этого будет только лучше. Его видение, эмоциональный заряд, как он ведет себя во время игры, мне нравится как футболисту.

— Тедеско своей манерой поведения чем-то похож на Массимо Карреру. Есть такое?

— Оба харизматичные люди, у них итальянские корни. Сравнивать особо не люблю, но что-то похожее есть.

— Золотая страница с чемпионством и Суперкубком окончательно перевернута, так?

— Ее давно надо было перевернуть и — как минимум футболистам — забыть. Уже третий сезон идет после того времени, нет смысла вспоминать. Всем, кто причастен к «Спартаку», нужно писать новую историю.

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