Защитник «Краснодара» может продолжить карьеру в «Шальке», пишут СМИ

Источник: Спорт РИА Новости

Как сообщил журналист из Дюссельдорфа Пашке Железов, 14 ноября Рамирес прошел медицинское обследование в Шальке и подписал контракт с немецким клубом.

Ранее эквадорский защитник уже имел игровой опыт в Германии, выступая в 2013—2015 годах за «Фортуну» и «Нюрнберг».