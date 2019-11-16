Защитник «Краснодара» может продолжить карьеру в «Шальке», пишут СМИ
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес близок к переходу в немецкий «Шальке».
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес близок к переходу в немецкий «Шальке».
Как сообщил журналист из Дюссельдорфа Пашке Железов, 14 ноября Рамирес прошел медицинское обследование в Шальке и подписал контракт с немецким клубом.
Ранее эквадорский защитник уже имел игровой опыт в Германии, выступая в 2013—2015 годах за «Фортуну» и «Нюрнберг».
В сезоне-2019/20 Рамирес провел за «Краснодар» 13 матчей РПЛ и четыре игры в Лиге Европы, не отличившись результативными действиями.