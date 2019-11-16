Джикия рассказал, за что футболистов «Спартака» штрафуют на 30−50% зарплаты

«Есть специальная копилочка, куда кидают штрафы. Она лежит в раздевалке. Штрафы — элементарные. За опоздания, пользование телефоном. Самое серьезное наказание? Наверное, за опоздание на тренировку. Очень существенный штраф. И это не фиксированная сумма, а процент от зарплаты. Сейчас точно скажу. Так-так, дайте вспомнить. 30 или 50%. Попадал ли кто-то? Попадали», — сказал Джикия в интервью РИА Новости.