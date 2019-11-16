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10:11 (мск), источник: Sport24

Джикия рассказал, за что футболистов «Спартака» штрафуют на 30−50% зарплаты

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия дал интервью, в котором рассказал о системе штрафов, существующей в московской команде. Самый серьезный штраф — за опоздание на тренировку: 30−50% от зарплаты.

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Источник: Sport24

«Есть специальная копилочка, куда кидают штрафы. Она лежит в раздевалке. Штрафы — элементарные. За опоздания, пользование телефоном. Самое серьезное наказание? Наверное, за опоздание на тренировку. Очень существенный штраф. И это не фиксированная сумма, а процент от зарплаты. Сейчас точно скажу. Так-так, дайте вспомнить. 30 или 50%. Попадал ли кто-то? Попадали», — сказал Джикия в интервью РИА Новости.

После 16 туров в этом сезоне российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. От идущего 5-м «Краснодара» красно-белых отделяет 9 очков.

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