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10:58 (мск), источник: Lenta.Ru

В российском футболе рассказали о «нищенских» доходах судей

Новый глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о проблемах в данной сфере. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

В частности, Хачатурянц считает, что российские арбитры нуждаются в улучшении финансовых условий. «Многие арбитры просто нищенствуют! Иначе нельзя назвать те деньги, которые они получают, — особенно в регионах. Странно, когда люди преодолевают десятки километров ради 500 или 1 000 рублей», — заявил функционер.

Он подчеркнул, что у футбольных рефери должна быть достойная зарплата. По его словам, это должно привести к повышению престижа профессии. Также Хачатурянц обратил внимание на необходимость в омоложении судейского корпуса.

51-летний Хачатурянц — предприниматель. Он был включен в судейский комитет РФС в июне этого года. На новом посту он сменил Николая Левникова.

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