В российском футболе рассказали о «нищенских» доходах судей

Источник: РИА "Новости"

В частности, Хачатурянц считает, что российские арбитры нуждаются в улучшении финансовых условий. «Многие арбитры просто нищенствуют! Иначе нельзя назвать те деньги, которые они получают, — особенно в регионах. Странно, когда люди преодолевают десятки километров ради 500 или 1 000 рублей», — заявил функционер.

Он подчеркнул, что у футбольных рефери должна быть достойная зарплата. По его словам, это должно привести к повышению престижа профессии. Также Хачатурянц обратил внимание на необходимость в омоложении судейского корпуса.