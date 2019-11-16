Азмун претендует на титул игрока года в Азии

Источник: РИА "Новости"

В 2019 году 24-летний иранец стал с петербуржцами чемпионом и обладателем Суперкубка России, а на Кубке Азии дошел со сборной до полуфинала.

Конкурентами Азмуна станут 35-летний Макото Хасебе («Айнтрахт», сборная Японии) и 27-летний Сон Хын Мин («Тоттенхэм», сборная Кореи).

Хасебе в 2019 году вошел в команду года Лиги Европы, а с японцами завоевал серебро Кубка Азии. Сон Хын Мин добрался с «Тоттенхэмом» до финала Лиги чемпионов.