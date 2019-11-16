Против «Ростова» могут открыть уголовное дело из-за долгов. Комментарий юриста

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о тяжёлой финансовой ситуации в клубе. По его словам, зарплату в команде не платят уже три месяца. Три месяца — это серьёзный срок, если верить первой части 145 статьи Уголовного кодекса РФ. Мы поговорили со спортивным юристом Артёмом Пацевым и узнали, что может грозить руководителям «Ростова» в данной ситуации.

— Долги по зарплате в «Ростове», по словам Карпина, составляют уже три месяца. Можно ли из-за этого возбудить уголовное дело?

— Практика по этой статье Уголовного Кодекса говорит о том, что руководитель организации привлекается к ответственности, если он не выплачивает зарплату, но возможность выплачивать её у него есть. Например, когда кто-то должен компании, но она специально не истребует эти деньги. Или когда деньги есть, но тратятся они не на зарплату, а на что-то ещё.

— В минспорта Ростовской области заявили, что в 2019 году «Ростову» из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 миллионов рублей. А ещё 250 млн рублей — на ремонт кровли западной трибуны арены «Олимп-2»

— Это целевые гранты. Деньги бюджетные — тратить их можно только на эти цели. Если грант выделили на ремонт кровли, то потратить их на агентские выплаты — по меньшей мере странно. А на сайте РФС была опубликована финансовая информация по выплатам агентам — и «Ростов» за 2018 год выплатил им 350 с половиной тысяч евро. Это явно не первоочередная необходимость.

— А ответственное лицо в данном случае — президент клуба?

— Ответственность за деятельность организации несёт её руководитель. Может быть и такое, что начнётся проверка и окажется, что всё выплачено. Тогда о чём говорить? А ещё может быть, что возбудят дело, начнут искать виновных, и выяснится, что деньги не платит президент или генеральный директор, но денег просто нет. Тогда следствие будет выяснять, почему их нет.

— Можно ли возбудить дело по публикациям в СМИ?

— По уголовно-процессуальному кодексу сообщения в СМИ являются поводом к проверке оснований для возбуждения уголовного дела. В данном случае это может сделать следственный комитет. Иногда правоохранительные органы обращают внимание на такие публикации, а иногда нет.



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— То есть можно ждать уголовное дело?

— Сначала могут начать проверку, сразу уголовное дело не возбуждается. Вот если бы труп нашли, тогда другое дело.

— Вы знаете практику похожих дел в российском футболе. Это может закончиться серьёзно?

— Речь не о футболе. Неважно, футбольная это организация или троллейбусная. В организации есть долги по зарплате, следствие просто выясняет, есть ли в этом вина руководителя.

— Нужны ли потерпевшие?

— Нет. Это дело относится к публичным обвинениям. Здесь заявления не нужно. Такие дела необязательно возбуждаются по заявлениям и не прекращаются по примирению сторон.