Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Сочи» в контрольном матче
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Сочи» в контрольном матче во время паузы в чемпионате России на игры сборных.
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Сочи» в контрольном матче во время паузы в чемпионате России на игры сборных.
Встреча, прошедшая в субботу в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 1:1. У «Динамо» отличился с пенальти Максимиллиан Филипп (45-я минута), у «Сочи» — Андрей Мостовой (83).
После возобновления чемпионата России динамовцы в 17-м туре встретятся 23 ноября дома с «Ростовом», а «Сочи» днем позднее сыграет на выезде с «Уфой».