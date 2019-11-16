Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Кипр
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Азербайджан
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Словения
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Россия
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Германия
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Австрия
Македония
Футбол. Сборные
04:30
Колумбия
Перу
10
Все события
Фоторепортажи
25UFC Fight Night в Москве
36Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
15:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Сочи» в контрольном матче

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Сочи» в контрольном матче во время паузы в чемпионате России на игры сборных.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 1:1. У «Динамо» отличился с пенальти Максимиллиан Филипп (45-я минута), у «Сочи» — Андрей Мостовой (83).

После возобновления чемпионата России динамовцы в 17-м туре встретятся 23 ноября дома с «Ростовом», а «Сочи» днем позднее сыграет на выезде с «Уфой».

Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Бразильский футболист женился на русской модели
Финляндия пишет историю, Берг прорубил Швеции окно в Европу
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при
«Локомотив» готов отпустить Миранчуков в Европу за 25 млн
Овечкин крушил врагов и забивал, но спасти «Вашингтон» не смог
Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе 1 млн в месяц
Источник: Россиянин является кандидатом на покупку «Мерседеса»
Против «Ростова» могут открыть уголовное дело из-за долгов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь