Немецкий футболист «Локомотива» рассказал об очаровании России

Источник: РИА "Новости"

По словам футболиста, люди в России «теплые, открытые и всегда готовы помочь». Несмотря на то, что россияне, как и немцы, зачастую «довольно ворчливы», они все же обладают «горячим сердцем», отмечает Хеведес.

При этом Москва, как и Россия в целом, обладает «огромным очарованием», добавил защитник. «Москва огромная, ты день и ночь (проводишь. — Прим. ред.) всегда в пробках. Это полная противоположность Гельзенкирхену», — делится впечатлениям футболист.

Однако две вещи, по словам Хеведеса, по-прежнему вызывают у него трудности — это российская погода и разлука с семьей. В то время как лето в России «действительно суперкрасивое», российская зима является «чертовски холодной», рассказал он.