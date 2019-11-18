Немецкий футболист «Локомотива» рассказал об очаровании России
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес в интервью телеканалу Sky Sport рассказал о своих впечатлениях от России.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес в интервью телеканалу Sky Sport рассказал о своих впечатлениях от России.
По словам футболиста, люди в России «теплые, открытые и всегда готовы помочь». Несмотря на то, что россияне, как и немцы, зачастую «довольно ворчливы», они все же обладают «горячим сердцем», отмечает Хеведес.
При этом Москва, как и Россия в целом, обладает «огромным очарованием», добавил защитник. «Москва огромная, ты день и ночь (проводишь. — Прим. ред.) всегда в пробках. Это полная противоположность Гельзенкирхену», — делится впечатлениям футболист.
Однако две вещи, по словам Хеведеса,
Хеведес перешел в московский «Локомотив» 31 июля 2018 года, футболист подписал контракт с клубом до 2022 года.