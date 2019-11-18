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15:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Немецкий футболист «Локомотива» рассказал об очаровании России

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес в интервью телеканалу Sky Sport рассказал о своих впечатлениях от России.

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Источник: РИА "Новости"

По словам футболиста, люди в России «теплые, открытые и всегда готовы помочь». Несмотря на то, что россияне, как и немцы, зачастую «довольно ворчливы», они все же обладают «горячим сердцем», отмечает Хеведес.

При этом Москва, как и Россия в целом, обладает «огромным очарованием», добавил защитник. «Москва огромная, ты день и ночь (проводишь. — Прим. ред.) всегда в пробках. Это полная противоположность Гельзенкирхену», — делится впечатлениям футболист.

Однако две вещи, по словам Хеведеса, по-прежнему вызывают у него трудности — это российская погода и разлука с семьей. В то время как лето в России «действительно суперкрасивое», российская зима является «чертовски холодной», рассказал он.

Хеведес перешел в московский «Локомотив» 31 июля 2018 года, футболист подписал контракт с клубом до 2022 года.

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