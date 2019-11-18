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19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» купил лучшего молодого футболиста Москвы 2018 года за 20 млн рублей

Нападающий Кирилл Щетинин в сентябре перешёл из московского «Локомотива» в петербургский «Зенит» за 20 млн рублей, сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболист подпишет контракт с петербургским клубом на три года. В 2018 году Щетинин был признан лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.

17-летний Щетинин является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне форвард в составе «железнодорожников» принял участие в семи матчах молодёжного первенства России, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. В составе «Зенита» Щетинин провёл девять матчей, в которых не отметился результативными действиями, получив две жёлтые карточки.

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