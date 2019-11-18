«Зенит» купил лучшего молодого футболиста Москвы 2018 года за 20 млн рублей

Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболист подпишет контракт с петербургским клубом на три года. В 2018 году Щетинин был признан лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.

17-летний Щетинин является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне форвард в составе «железнодорожников» принял участие в семи матчах молодёжного первенства России, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. В составе «Зенита» Щетинин провёл девять матчей, в которых не отметился результативными действиями, получив две жёлтые карточки.