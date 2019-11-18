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20:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист сборной Украины похвалил главного тренера московского «Спартака»

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка рассказал о своем отношении к главному тренеру московского «Спартака» Доменико Тедеско.

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Источник: AP 2019

В сентябре 30-летний футболист вернулся на Украину и подписал контракт с «Шахтером». До этого он защищал цвета «Шальке», которым руководил Тедеско. В октябре 34-летний немецкий специалист возглавил столичный «Спартак».

«Тедеско — хороший специалист, со своим стилем и видением футбола. Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в “Шальке” у него присутствовала некая закрепощенность», — приводит слова украинского футболиста dynamo.kiev.ua.

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«Он (Тедеско) предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты, поставить двух вингеров с уклоном как опорных, чем реальных вингеров, которые могут создать момент. Самое интересное, когда он не боялся рисковать, у него все получалось. Думаю, Тедеско ждет хорошее будущее», — добавил Коноплянка.

На прошлой неделе в разговоре с немецкими журналистами Тедеско заявил, что мог работать в Германии, так как у него были предложения из Бундеслиги, но все равно выбрал российский клуб. «Шанс возглавить большой клуб за границей — это очень интригующе. “Спартак” для меня ни в коем случае не регресс», — подчеркнул он.

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