Футболист сборной Украины похвалил главного тренера московского «Спартака»

Источник: AP 2019

В сентябре 30-летний футболист вернулся на Украину и подписал контракт с «Шахтером». До этого он защищал цвета «Шальке», которым руководил Тедеско. В октябре 34-летний немецкий специалист возглавил столичный «Спартак».

«Тедеско — хороший специалист, со своим стилем и видением футбола. Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в “Шальке” у него присутствовала некая закрепощенность», — приводит слова украинского футболиста dynamo.kiev.ua.

«Он (Тедеско) предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты, поставить двух вингеров с уклоном как опорных, чем реальных вингеров, которые могут создать момент. Самое интересное, когда он не боялся рисковать, у него все получалось. Думаю, Тедеско ждет хорошее будущее», — добавил Коноплянка.