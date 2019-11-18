Гендиректор «Зенита» рассчитывает на честность Кокорина

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«Александр готовится с главной командой, набирает форму. От того, насколько быстро он обретет кондиции и будет зависеть его будущее и спортивная судьба, — сказал Медведев в интервью “Спорт-Экспресс”. — Александр прошел через серьезные жизненные испытания. Надеюсь, из мест заключений Кокорин вышел другим человеком. Вижу, с каким желанием он тренируется. Надеюсь, у него все еще впереди».

Кокорин не играл за «Зенит» в официальных матчах с 7 октября 2018 года, когда его команда принимала «Краснодар». После той встречи футболист в компании друга, полузащитника кубанского клуба Павла Мамаева отправился в Москву, стал участником двух драк, а потом — судебного процесса. За хулиганство и нанесение побоев игроки в мае этого года были приговорены к реальным срокам и освободились из колонии 17 сентября. Новый контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан только на один сезон — до лета 2020 года.

«Думаю, разговор (о продлении договора) возможен весной, — сказал Медведев. — Надеюсь, Александр слов на ветер не бросает. Нападающий сказал, что мечтает играть за “Зенит” и завершить здесь карьеру».