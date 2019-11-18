Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Ирландия
Дания
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Гибралтар
Швейцария
01
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Швеция
Фарерские острова
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Испания
Румыния
10
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Мальта
Норвегия
01
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Италия
Армения
20
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Греция
Финляндия
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Аргентина
Уругвай
11
Футбол. Сборные
19.11
Панама
Боливия
Все события
Фоторепортажи
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
12Представлена новая форма сборной России
22:58 (мск), источник: Известия

Гендиректор «Зенита» рассчитывает на честность Кокорина

Генеральный директор футбольного «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда невский клуб сможет оценить форму и пересмотреть условия контракта форварда Александра Кокорина. 28-летний футболист с конца сентября занимается с командой после выхода из колонии, а выйти на поле в официальном матче сможет в начале следующего года.

Наверх
Источник: Известия

«Александр готовится с главной командой, набирает форму. От того, насколько быстро он обретет кондиции и будет зависеть его будущее и спортивная судьба, — сказал Медведев в интервью “Спорт-Экспресс”. — Александр прошел через серьезные жизненные испытания. Надеюсь, из мест заключений Кокорин вышел другим человеком. Вижу, с каким желанием он тренируется. Надеюсь, у него все еще впереди».

Фоторепортаж
Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы

Кокорин не играл за «Зенит» в официальных матчах с 7 октября 2018 года, когда его команда принимала «Краснодар». После той встречи футболист в компании друга, полузащитника кубанского клуба Павла Мамаева отправился в Москву, стал участником двух драк, а потом — судебного процесса. За хулиганство и нанесение побоев игроки в мае этого года были приговорены к реальным срокам и освободились из колонии 17 сентября. Новый контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан только на один сезон — до лета 2020 года.

«Думаю, разговор (о продлении договора) возможен весной, — сказал Медведев. — Надеюсь, Александр слов на ветер не бросает. Нападающий сказал, что мечтает играть за “Зенит” и завершить здесь карьеру».

Летом следующего года также завершаются контракты «Зенита» с главным тренером Сергеем Семаком и форвардом, капитаном сборной России Артемом Дзюбой. Семак привел невский клуб к чемпионству в первом сезоне. О соглашении Дзюбы появилась информация: игрок уже подписал новый контракт, а клуб ждет момента для объявления. Медведев о будущем обоих заметил: «Когда наступит время, вы об этом обязательно узнаете».

Сергей Семак: Кокорин мог бы играть уже сейчас
Во время загрузки произошла ошибка.
8 ноября© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Овечкин может покинуть НХЛ ради Олимпиады»
Лёд первых: наши фигуристы победили во всех дисциплинах этапа Гран-при
Непобедимый великан: Россия проведет последний матч в отборе ЧЕ
Российские теннисисты победили хорватов в матче Кубка Дэвиса
Глазырину, покинувшую сбор из-за смерти отца, не взяли в команду
ЦСКА проиграл 4-й матч подряд в Континентальной хоккейной лиге
Мутко объяснил причины назначения Черчесова в сборную России
Сборная Италии проводит последний матч в отборе ЧЕ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь