Источник: Бюджетное финансирование «Крыльев Советов» будет сокращено
Руководство Самарской области намерено сократить бюджетное финансирование «Крыльев Советов», сообщают «Известия».
Руководство Самарской области намерено сократить бюджетное финансирование «Крыльев Советов», сообщают «Известия».
Бюджет команды на следующий сезон не изменится и составит 1,6 млрд рублей. Ожидается, что половина средств должна прийти от частных инвесторов, тогда как в настоящий момент эта доля составляет 1/3.
— Бюджет останется на уровне нынешнего года, — рассказал заместитель губернатора Самарской области Александр Фетисов. — Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров.
Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьезно снизить нагрузку на область. Задача на следующий год — достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую — частные партнеры.