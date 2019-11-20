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11:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» поддержал законопроект о возвращении продажи пива на стадионах

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский футбольный клуб «Спартак» поддержал законопроект о возвращении продажи пива на стадионах, об этом сообщает пресс-служба члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженного тренера РФ Дмитрия Свищева (ЛДПР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Свищев, выступивший вместе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, автором инициативы о возвращении продажи пива на стадионы, направил в адрес «Спартака» депутатский запрос, в котором предложил оценить предлагаемые новации.

«Мы полагаем, что продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, возможна за три часа до начала матча, во время его проведения, а также в течение трех часов после его окончания. Дополнительные средства, полученные клубами в результате указанных изменений законодательства, можно будет направить на развитие детско-юношеского футбола, поддержку ветеранов спорта, а также развитие клубной инфраструктуры», — говорится в ответе «Спартака», подписанном генеральным директором клуба Томасом Цорном. «Наш клуб полностью поддерживает снятие запрета на продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, — отмечается в сообщении. — В случае разрешения продажи пива и напитков, изготавливаемых на его основе, при проведении спортивных соревнований по футболу клуб, безусловно, будет способствовать соблюдению российского законодательства, а также делать все необходимое для соблюдения требований, предъявляемых к безопасности на соответствующих спортивных объектах».

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