«Спартак» поддержал законопроект о возвращении продажи пива на стадионах
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский футбольный клуб «Спартак» поддержал законопроект о возвращении продажи пива на стадионах, об этом сообщает
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский футбольный клуб «Спартак» поддержал законопроект о возвращении продажи пива на стадионах, об этом сообщает
Ранее Свищев, выступивший вместе с
«Мы полагаем, что продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, возможна за три часа до начала матча, во время его проведения, а также в течение трех часов после его окончания. Дополнительные средства, полученные клубами в результате указанных изменений законодательства, можно будет направить на развитие