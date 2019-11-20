«Спартак» поддержал законопроект о возвращении продажи пива на стадионах

«Мы полагаем, что продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, возможна за три часа до начала матча, во время его проведения, а также в течение трех часов после его окончания. Дополнительные средства, полученные клубами в результате указанных изменений законодательства, можно будет направить на развитие детско-юношеского футбола, поддержку ветеранов спорта, а также развитие клубной инфраструктуры», — говорится в ответе «Спартака», подписанном генеральным директором клуба Томасом Цорном. «Наш клуб полностью поддерживает снятие запрета на продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, — отмечается в сообщении. — В случае разрешения продажи пива и напитков, изготавливаемых на его основе, при проведении спортивных соревнований по футболу клуб, безусловно, будет способствовать соблюдению российского законодательства, а также делать все необходимое для соблюдения требований, предъявляемых к безопасности на соответствующих спортивных объектах».