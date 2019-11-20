Александр Точилин уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

Исполнять обязанности главного тренера в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата России будет Роман Березовский, ранее входивший в тренерский штаб Точилина. Отмечается, что вопрос о продолжении деятельности 45-летнего Точилина в структуре клуба будет решен в ближайшее время.

«Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны. Я благодарю руководство и футболистов клуба за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах Российской премьер-лиги. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков “Сочи” за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день, удачи», — сказал Точилин.

«Сочи» был образован летом 2018 года на основе санкт-петербургского «Динамо», которое с 2015 года возглавлял Точилин. По итогам сезона-2018/19 клуб завоевал право выступать в элитном дивизионе чемпионата России, а Точилин был признан лучшим тренером первенства Олимп — Футбольной национальной лиги.