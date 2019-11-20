Александр Точилин уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи»
ТАСС, 20 ноября. Александр Точилин отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает
ТАСС, 20 ноября. Александр Точилин отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает
Исполнять обязанности главного тренера в оставшихся матчах
«Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны. Я благодарю руководство и футболистов клуба за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах Российской
«Сочи» был образован летом 2018 года на основе
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице