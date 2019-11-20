Система видеопомощника будет работать в матче «Динамо» и ФК «Ростов»
Посмотреть встречу можно будет по бесплатному телеканалу.
Посмотреть встречу можно будет по бесплатному телеканалу.
В матче 17-го тура российской
Система видеопомощника активно использовалась в ходе проведения Чемпионата мира по футболу-2018. В рамках РПЛ её стали внедрять только в конце июля 2019 года. Судья сможет разглядеть спорные моменты лучше, что сделает судейство более объективным.
Рассудит игру судья Василий Казарцев из