Система видеопомощника будет работать в матче «Динамо» и ФК «Ростов»

Источник: РИА "Новости"

В матче 17-го тура российской премьер-лиги между «Динамо» и ФК «Ростов» в субботу, 23 ноября, будет работать система видеопомощника арбитра (VAR). Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Дона.

Система видеопомощника активно использовалась в ходе проведения Чемпионата мира по футболу-2018. В рамках РПЛ её стали внедрять только в конце июля 2019 года. Судья сможет разглядеть спорные моменты лучше, что сделает судейство более объективным.