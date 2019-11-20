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13:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Система видеопомощника будет работать в матче «Динамо» и ФК «Ростов»

Посмотреть встречу можно будет по бесплатному телеканалу.

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Источник: РИА "Новости"

В матче 17-го тура российской премьер-лиги между «Динамо» и ФК «Ростов» в субботу, 23 ноября, будет работать система видеопомощника арбитра (VAR). Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Дона.

Система видеопомощника активно использовалась в ходе проведения Чемпионата мира по футболу-2018. В рамках РПЛ её стали внедрять только в конце июля 2019 года. Судья сможет разглядеть спорные моменты лучше, что сделает судейство более объективным.

Рассудит игру судья Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Посмотреть встречу можно будет по бесплатному телеканалу «Матч ТВ» в прямом эфире 23 ноября в 16:30.

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