«Сочи» близок к договорённости с Бердыевым

Если стороны придут к соглашению, то специалист возглавит команду зимой.



Предыдущий главный тренер сочинского клуба Александр Точилин был отправлен в отставку сегодня, 20 ноября. Специалист работал с коллективом с 2018 года. В минувшей кампании команда под его руководством финишировала на втором месте в Футбольной национальной лиге. После 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



Последним местом работы Бердыева был «Рубин», который он покинул до окончания контракта в июне этого года.