Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Шотландия
Казахстан
31
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Сан-Марино
Россия
05
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Бельгия
Кипр
61
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Македония
Израиль
10
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Латвия
Австрия
10
Футбол. Сборные
04:00
Эквадор
Колумбия
01
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
36Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Тедеско оценил уровень РПЛ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«После первых нескольких недель работы в “Спартаке” могу сказать, что уровень российского чемпионата достаточно хорош. В каждой команде есть сильные и опытные игроки, которые могут держать мяч. Они действительно хорошо оснащены в техническом плане. Уровень тактической подготовки, считаю, тоже хорошим. Команды имеют свой стиль игры и хорошо подготовлены. Если сравнивать РПЛ с европейскими чемпионатами, то она находится позади ведущих футбольных чемпионатов Европы — Англии, Германии, Испании и Италии», — приводит слова Тедеско Transfermarkt.

Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре текущего года. На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил отправленного в отставку специалиста Олега Кононова. Ранее Тедеско занимал пост главного тренера «Шальке-04».

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Россия на Евро: где сыграет, кто соперник, сколько стоят билеты
Канделаки резко ответила фанатам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
УЕФА утвердил состав корзин жеребьевки Евро-2020
Евгений Кафельников оценил игру россиян на Кубке Дэвиса
Объявлен состав сборной России на Кубок мира по биатлону
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Стала известна реакция Дзюбы на нецензурные оскорбления фанатов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь