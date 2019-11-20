«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

«Руководство ФК “Спартак” приняло решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup в связи со сложностями процедуры получения виз в сжатые сроки. “Спартак” проведёт январский сбор в ОАЭ», — говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.

«К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона», — пояснил ситуацию генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.