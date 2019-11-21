Тедеско: К «Спартаку» гигантский интерес

Источник: Спорт-Экспресс

Представляем ответы Тедеско на те вопросы, которые еще не задавались в России или в интервью Kicker.

В России у каждой команды есть своя философия

— Под вашим руководством у «Спартака» три победы, ничья и поражение. Как оцените уровень российского футбола?

— Как хороший. Команды располагают сильными, опытными футболистами, которые уверенно контролируют мяч. У всех действительно приличная техника. Также на хорошем уровне тактическая подготовка. У каждой команды есть своя философия.

— Какое место РПЛ занимает в европейском футболе?

— Примерно то, которое отражает рейтинг УЕФА — позади ведущих футбольных стран: Германии, Англии, Испании и Италии.

— В последнем матче у вас с первых минут на поле вышли семь футболистов не старше 23-х лет. У «Спартака» второй по молодости состав в лиге. Какие это предполагает риски и шансы?

— Эта тема поначалу была частью моих раздумий. Есть ведь еще пять, шесть, семь интересных талантливых ребят во второй и молодежной командах. Это невероятно привлекательная история, поскольку парни перспективные и качественные, но при этом голодные до побед. У нашего тренерского штаба есть желание их развивать. Команда имеет потенциал на следующие годы.

— Перед подписанием контракта вы вообще понимали, какой на вас обрушится вал информации в прессе? Все-таки у «Спартака» 26 миллионов болельщиков…

— Понимал. «Спартак» — народная команда. Так ее и называют. Соответственно, интерес к ней гигантский. Но это было одной из причин, по которой я согласился возглавить клуб. Нахожу прекрасным, что команда что-то значит для людей, что она им важна. То же самое было в «Эрцгебирге» и в «Шальке».

— Как происходит взаимодействие с журналистами в сравнении с работой в «Шальке»?

— Примерно так же. В Гельзенкирхене поначалу приходилось уделять этому даже больше времени. Все-таки я был новым лицом в деле, по крайней мере в высшей лиге. Многие меня не знали. Теперь все немного спокойнее.

Надо ценить откровенность Шюррле

— Ваш игрок Андре Шюррле недавно заметил, что подумывает о завершении карьеры. Как вы думаете, он может вернуть свою прежнюю форму и снова стать реальным кандидатом в национальную сборную?

— Мне не следует говорить о сборной. Я не знаю, какие в национальной команде планы. А по поводу интервью, конечно, в курсе. Это было очень откровенно, я нахожу это прекрасным. В настоящее время не так много людей, которые так открыто размышляют на чувствительные темы. Это надо ценить.

— «Спартак» и ваш бывший клуб «Эргебирге» недавно объявили о долгосрочном сотрудничестве «в спортивной, коммерческой и культурной области». Вы поучаствовали в этом?



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— Нет, удивительным образом это прошло мимо меня. Томас Цорн может сказать по теме гораздо больше. Мы пригласили из «Эрцгебирге» тренера по вратарям Макса Урванчки, во время переговоров о его переходе и возник вопрос с партнерством. Я только поддержал эту инициативу, поскольку «Эрцгебирге» по-настоящему прекрасный клуб. Но о подробностях сотрудничества мне ничего неизвестно.

37 фотографий 37 фотографий 37 фотографий «Спартак» впервые проиграл при Тедеско

— Вы в 31 год спасли «Эрцгебирге» от вылета, после чего возглавили такой большой клуб, как «Шальке». Не был ли этот шаг слишком поспешным?

— Нет, он не был поспешным. Совершенно не был поспешным. Я думаю, вообще не бывает для чего-то «слишком рано» или «слишком поздно». Так нельзя судить. Когда появилась возможность, я был достаточно мотивирован, чтобы принять предложение. Это было правильное решение, поскольку мы в первый год стали вице-чемпионами, попали в Лигу чемпионов, вышли в полуфинал Кубка Германии. Конечно, во втором сезоне имели проблемы в лиге. Но играли в 1/8 финала Лиги чемпионов и были в четвертьфинале Кубка, когда я покинул клуб. И хотя мы все второй год представляли иначе, я до последней минуты был душой и телом с «Шальке», работал с огромным желанием.

Подавать в отставку — не мой подход

— Тогдашний менеджер клуба Кристиан Хайдель вас пригласил в «Шальке», однако его председатель совета директоров Клеменс Теннис позже заметил, что Кристиан не давал вам должной поддержки, ушел в сторону. Вы тоже так смотрите на ситуацию?

— Кристиан с самого начала был со мной честен и оказывал тренерскому штабу максимальное доверие. Многие решения мы принимали вместе, и я вовсе не чувствовал, что он в стороне. Затем Кристиан ушел в отставку и покинул клуб. Понятно, что с того момента он уже не мог быть рядом. Но до этого момента сотрудничество было полностью прозрачным, открытым и доверительным.

— С сегодняшними знаниями вы что-то сделали бы иначе во второй год в «Шальке»?

— Естественно. Но задним умом все крепки. Когда я вспомниаю и анализирую какие-то вещи, то понимаю, что некоторые вещи стоило сделать чуть по-другому.

— Были моменты, когда вы думали об уходе из «Шальке»?

— Нет, отставка по собственному желанию — это в принципе не мой подход. Если я подписываю контракт значит, я убежден в каких-то вещах. И эта убежденность сохраняется не только в хорошие периоды, но и в плохие.

— В кризисные времена писали, что ваши требования слишком высоки, вы слишком многого ждете от футболистов, чересчур сложно им что-то объясняете. Как относитесь к таким высказываниям?

— Совершенно не разделяю этого мнения. Я знаю, что рассказываю футболистам, как это делаю и какую реакцию получаю в ответ. Знаю, какие использую слова. Естественно, я не читаю научных лекций и не стараюсь все слишком усложнить.

Хорошо бы тренировать до 72 лет

— Как вы использовали последние полгода для дальнейшего образования?

— Первым моим желанием было все пережить и отдохнуть. Около четырех недель я вообще не касался футбольных тем. Это было важно. А потом автоматически в голову полезли мысли. Появились идеи, что можно было сделать иначе, пошли встречи с людьми, которые наблюдали за происходящим со стороны и имели свою точку зрения. Мы обменивались мнениями. Я снова вошел в эту реку. Начал наблюдать за работой коллег. Было интересно взглянуть на вещи под другим углом, в том числе это касалось «Ювентуса». Я находил невероятно захватывающим, как Массимилиано Аллегри со всем управляется. Эти наблюдения помогают развиваться.

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— Юпп Хайнкес в 72 года стал тренером «Баварии». До какого возраста вы бы хотели работать?

— До тех пор, пока есть огонь в сердце и мотивация. Пока чувствую, что могу делать сильнее футболистов и команды. Хорошо бы это продлилось до 72 лет.

— Тренд приглашать молодых тренеров потихоньку идет на спад. Как вы это оцениваете?

— Можно иметь опыт и при этом быть молодым. Понятно, что тренер, проработавший 20 лет в бундеслиге, более опытный, чем Юлиан Нагельсманн, Флориан Кофельдт или я. Но 34-летний возраст не означает, что человек в профессии всего четыре года.

— Как это было у вас?

— Я работаю тренером с 18-ти. Получается, уже 16 лет. Это не так уж мало, пусть даже в основном не на высшем уровне. Я изучал профессию с азов, чем немного горжусь. Тренировал 9−10-летних ребят, потом команды U13, U17, U19. Знаю многое о детско-юношеском футболе в «Штутгарте» и «Хоффенхайме», философию этих клубов. Представляю, как горячи мальчишки и их родители, которые порой могут дать фору своим чадам. И понимаю, у каких игроков в итоге получается пробиться наверх. Ребята, которые когда-то у меня только начинали, теперь уже профессионалы.

— Лучшими тренерами сейчас считаются Юрген Клопп и Пеп Гвардиола. Какие их качества вы бы с удовольствием позаимствовали?