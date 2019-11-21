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18:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила клубу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбову» регистрировать новых игроков, сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

Данное решение принято в связи задолженностью клуба перед покинувшим «Тамбов» футболистом Евгением Овсиенко по выплате задолженности по контракту и процентов за ее задержку. Также «Тамбов» должен выплатить игроку Ивану Маркелову задолженность о расторжении контракта, компенсацию и проценты за задержку выплаты. В случае исполнения обязательств запрет «Тамбова» на регистрацию игроков может быть снят.

«Тамбов» 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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