РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила клубу Российской
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила клубу Российской
Данное решение принято в связи задолженностью клуба перед покинувшим «Тамбов» футболистом Евгением Овсиенко по выплате задолженности по контракту и процентов за ее задержку. Также «Тамбов» должен выплатить игроку Ивану Маркелову задолженность о расторжении контракта, компенсацию и проценты за задержку выплаты. В случае исполнения обязательств запрет «Тамбова» на регистрацию игроков может быть снят.
«Тамбов» 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.