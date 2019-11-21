РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

Данное решение принято в связи задолженностью клуба перед покинувшим «Тамбов» футболистом Евгением Овсиенко по выплате задолженности по контракту и процентов за ее задержку. Также «Тамбов» должен выплатить игроку Ивану Маркелову задолженность о расторжении контракта, компенсацию и проценты за задержку выплаты. В случае исполнения обязательств запрет «Тамбова» на регистрацию игроков может быть снят.