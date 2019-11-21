Кокорин рассказал о своей физической форме
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин заявил, что находится в хорошей физической форме и тренируется в общей группе. Об этом 21 ноября сообщили в
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин заявил, что находится в хорошей физической форме и тренируется в общей группе. Об этом 21 ноября сообщили в
По словам Кокорина, все обследования и тесты, которые он проходил, показали «нормальный результат». Также он рассказал, что недавно принимал участие в двусторонней игре, которая длилась 70 минут, и отметил, что у него еще есть время для подготовки к официальным матчам.
«Сейчас весь акцент на том, чтобы подойти к играм в оптимальной форме и провести на поле как можно больше времени. Чувствую себя хорошо, жалко только, что впереди у нас зимний перерыв», — сказал Кокорин.
Футболист не играл за «Зенит» в официальных матчах с 7 октября 2018 года, когда его команда принимала «Краснодар». После той встречи футболист в компании друга, полузащитника кубанского клуба Павла Мамаева, отправился в Москву, стал участником двух драк, а потом — судебного процесса. За хулиганство и нанесение побоев игроки в мае этого года они были приговорены к реальным срокам и освободились из колонии 17 сентября. Новый контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан только на один сезон — до лета 2020 года.
20 сентября сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в регистрации Александра Кокорина на участие в чемпионате России вне регистрационного периода, таким образом он сможет принять участие в официальных матчах не ранее следующего года.