Кокорин рассказал о своей физической форме

Источник: Известия

По словам Кокорина, все обследования и тесты, которые он проходил, показали «нормальный результат». Также он рассказал, что недавно принимал участие в двусторонней игре, которая длилась 70 минут, и отметил, что у него еще есть время для подготовки к официальным матчам.

«Сейчас весь акцент на том, чтобы подойти к играм в оптимальной форме и провести на поле как можно больше времени. Чувствую себя хорошо, жалко только, что впереди у нас зимний перерыв», — сказал Кокорин.

Футболист не играл за «Зенит» в официальных матчах с 7 октября 2018 года, когда его команда принимала «Краснодар». После той встречи футболист в компании друга, полузащитника кубанского клуба Павла Мамаева, отправился в Москву, стал участником двух драк, а потом — судебного процесса. За хулиганство и нанесение побоев игроки в мае этого года они были приговорены к реальным срокам и освободились из колонии 17 сентября. Новый контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан только на один сезон — до лета 2020 года.