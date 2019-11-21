СМИ: «Ювентус» договорился с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Руководство «Ювентуса» достигло договоренности о трансфере полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука летом 2020 года.
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Руководство «Ювентуса» достигло договоренности о трансфере полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука летом 2020 года.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов в двух матчах с «Ювентусом» Алексей забил по голу. Всего на счету футболиста восемь забитых мячей за «железнодорожников» в нынешнем сезоне во всех турнирах.
«В туринском клубе внимательно наблюдали за выступлениями Алексея Миранчука в двух очных матчах группового этапа Лиги чемпионов. По их результатам чемпион Италии через посредников связался с руководством “Локомотива” и договорился о праве приоритетного выкупа российского полузащитника летом 2020 года», — сообщает Sport Mediaset.
«Старая синьора» также ожидает, что трансфер хавбека «Локомотива» поможет повысить интерес россиян к итальянскому чемпионату.