Запасы на зиму: как изменится пятерка лидеров РПЛ к декабрю

Источник: Известия

В РПЛ стартует последний отрезок перед зимней паузой. Уже примерно понятны группы команд, которые будут биться за медали, попадание в еврокубки и за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Однако у многих клубов еще есть шансы укрепить свои позиции или улучшить положение. А некоторым нужно просто пройти с минимальными потерями оставшиеся до зимнего перерыва три тура, чтобы не отстать от лидеров.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 17, 22.11.2019, 19:30 Тамбов - Локомотив -

«Тамбов» — «Локомотив»

Один из клубов, нуждающихся в паузе, — московский «Локомотив». Еще месяц назад «железнодорожники» выигрывали матч за матчем и делили лидерство с «Зенитом». Но эпидемия травм и выступления на два фронта — в Лиге чемпионов и РПЛ — привели к тому, что красно-зеленые не выигрывали в обоих турнирах пять встреч подряд. И если два поражения на европейской арене от итальянского суперклуба «Ювентус» (оба раза со счетом 1:2) вызывали оптимизм тем, что «Локо» почти на равных боролся с грандом, то потеря очков в играх национального первенства против «Спартака» (0:3), «Уфы» (1:1) и «Краснодара» (1:1) привела к отставанию от «Зенита» на пять баллов.

После двухнедельного перерыва на игры сборных подопечные Юрия Сёмина должны восстановить силы. Также постепенно выздоравливают травмированные футболисты. Хотя уже в ноябре «Локо» лишился одного из своих лидеров — полузащитника Жоау Мариу. И в пятницу «железнодорожникам» придется в этих условиях биться за победу в Саранске против «Тамбова», который еще месяц назад казался безнадежным аутсайдером, но после смены главного тренера одержал три победы подряд и выбрался из зоны вылета.

«Локомотиву» этот перерыв на игры сборных был нужен как воздух, с учетом всех кадровых проблем, с которыми команда столкнулась в последнее время. Конечно, если ты хочешь бороться за самые высокие места, надо не обращать внимания на потери и играть тем составом, который есть сейчас. Но всё равно нельзя не учитывать, что из-за повреждений выпадали многие ключевые футболисты клуба. Поэтому хорошо, что случилась эта двухнедельная пауза, когда у игроков было время оправиться от травм и подлечиться. Благодаря этому «Локомотив» может перевести дух и играть на победу с «Тамбовом», три очка в матче с которым крайне необходимы, чтобы продолжить бороться за самые высокие места. Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 17, 23.11.2019, 14:00 Рубин - Зенит -

«Рубин» — «Зенит»

У «Зенита» в последний месяц была несколько другая ситуация. Петербургская команда провалилась в Лиге чемпионов, проиграв оба матча против «РБ Лейпциг» (1:2 и 0:2) и значительно усложнив себе задачу выхода в плей-офф. При этом внутри страны подопечные Сергея Семака из последних пяти встреч выиграли четыре, лишь в домашнем матче с ЦСКА потеряв очки (1:1).

«Рубин» добился победы лишь в одной игре из десяти последних. В результате подопечные Романа Шаронова угодили в зону переходных матчей.

— У казанской команды сейчас непростой период, она почти не побеждает и забивает мало голов, хотя в начале сезона старалась играть в атаку, и временами у нее это довольно симпатично получалось, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. — И тут, с одной стороны, «Зенит» и по составу, и по игре является однозначным фаворитом. С другой, у питерцев тоже не раз случались неожиданные осечки, а с учетом перерыва на сборные, когда большинство лидеров клуба уезжали в свои национальные команды, непонятно, насколько сбалансированными подопечные Семака подойдут к встрече в Казани. Поэтому результат непредсказуем.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 17, 23.11.2019, 16:30 Динамо - Ростов -

«Динамо» — «Ростов»

«Ростов» стал главным открытием первого круга. Команда Валерия Карпина после 16 туров идет на третьем месте, отставая от «Локомотива» на одно очко и опережая ЦСКА с «Краснодаром» по дополнительным показателям. Однако перед перерывом ростовчане неожиданно проиграли дома «Тамбову» (1:2). А во время паузы главным событием чемпионата стало скандальное заявление главного тренера Валерия Карпина о трехмесячных задолженностях по зарплатам игроков.



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Тренер заявил, что, если проблема не будет решена, зимой он может покинуть «Ростов», если уйдут президент клуба Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

В свою очередь, «Динамо» после проваленного старта начало улучшать свои дела. С приходом Кирилла Новикова на пост и.о. главного тренера бело-голубые не проиграли ни одного из четырех последних матчей и выбрались из зоны вылета.

— Будем настраиваться на «Динамо» очень серьезно, как и на остальных наших соперников, — заявил «Известиям» защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков. — Постараемся выжать максимум из предстоящего матча. Думаю, всё будет в порядке.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 17, 24.11.2019, 14:00 Урал - Спартак -

«Урал» — «Спартак»

«Спартак» также преобразился с приходом на пост главного тренера Доменико Тедеско. Под руководством немецкого специалиста красно-белые одержали победы в двух матчах РПЛ, один сыграли вничью и в одном потерпели поражение. В результате команда поднялась из середины таблицы на шестое место и намерена вступить в гонку за лидерами. Но для этого ей надо пройти испытание выездной встречей с неуступчивым «Уралом».

— Сейчас очень модно хвалить Тедеско, отмечать его успехи, — сказал «Известиям» экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Безусловно, была яркая победа над «Локомотивом», но при этом в остальных матчах я бы не сказал, что команда показывала какой-то выдающийся футбол. Мы видели непростую победу в Кубке России над вторым составом «Ростова» (2:1) и очень противоречивые результаты во встречах с не самыми сильными соперниками. Поэтому матч с «Уралом» будет крайне важным. Понятно, что впереди у Тедеско первые зимние сборы, когда реально можно будет подготовить команду так, как он хочет. Но до этого желательно не терять очки, а то догнать первую пятерку будет совсем сложно.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 17, 24.11.2019, 16:30 Арсенал Т - Краснодар -

«Арсенал» — «Краснодар»

В прошлом сезоне «Арсенал» добился выхода в квалификацию Лиги Европы во многом за счет того, что постоянно побеждал топ-клубы. В нынешнем чемпионате туляки не могут этим похвастаться — почти всем фаворитам они проигрывают. Исключение — выезд к «Спартаку». Именно подопечные Игоря Черевченко нанесли единственное поражение (1:0) красно-белым при Тедеско. Теперь они попытаются повторить достижение в матче с «Краснодаром», который продолжает борьбу за медали и выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне, но при этом не может выиграть уже четыре встречи подряд.

Предстоит боевой матч, поскольку обеим командам очень нужны очки, чтобы продолжить решать свои задачи. В Туле никому просто не бывает. Команда там уже не так стабильно побеждает фаворитов, как в прошлом сезоне, но даже сейчас давала бой и ЦСКА (1:2), и «Зениту» (0:1), не уступив им по игре и моментам. К сожалению, у «Арсенала» не очень стабильный состав — из сезона в сезон уходят лидеры и приходят футболисты, не имевшие в своих предыдущих клубах игровой практики. Им нужно время, чтобы адаптироваться. К примеру, Александр Ломовицкий выглядит неплохо, но пока очень нестабилен. Экс-главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков

В матче с «Краснодаром» тулякам может помочь перерыв на игры сборных, полагает Сергей Кирьяков. Правда, у «быков» в национальные команды уезжало гораздо больше футболистов, чем у «Арсенала». Не ясно, в каком состоянии они вернулись, добавил он.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 17, 24.11.2019, 19:00 ЦСКА - Крылья Советов -

ЦСКА — «Крылья Советов»

Перед перерывом армейцы сумели обыграть на выезде «Сочи» (3:2) и прервать серию из четырех матчей без побед в чемпионате России. Подопечные Виктора Гончаренко отстают от второго места на одно очко, а от первого — на шесть баллов. Чтобы продолжить гонку за медали, им нельзя терять очки во встрече с «Крыльями Советов». Самарцы в нынешнем сезоне очень нестабильны и чередуют яркие победы с обидными поражениями. В первом круге подопечные Миодрага Божовича успели побывать как в зоне вылета, так и в зоне еврокубков. Сейчас они идут в середине таблицы и намерены повторить успех начала сезона, когда самарцам удалось обыграть дома ЦСКА со счетом 2:0.

Нашу команду нельзя упрекнуть в том, что кто-то из игроков отбывает номер на поле и не выкладывается. Нам где-то везло, где-то нет, но в целом я удовлетворен отношением футболистов к делу. Были разные по качеству игры. Надеюсь, в ближайшем матче «Крылья» сумеют повторить успех с ЦСКА. По составу, игре и квалификации тренерского штаба они способны сделать это, но спорт — такая вещь, что нельзя что-то предсказать заранее. Главное, чтобы команда играла на пределе своих возможностей, и тогда никто не скажет про нее плохого слова. Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов