Запасы на зиму: как изменится пятерка лидеров РПЛ к декабрю
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В РПЛ стартует последний отрезок перед зимней паузой. Уже примерно понятны группы команд, которые будут биться за медали, попадание в еврокубки и за то, чтобы остаться в
Один из клубов, нуждающихся в паузе, — московский «Локомотив». Еще месяц назад «железнодорожники» выигрывали матч за матчем и делили лидерство с «Зенитом». Но эпидемия травм и выступления на два фронта — в Лиге чемпионов и РПЛ — привели к тому, что
После двухнедельного перерыва на игры сборных подопечные Юрия Сёмина должны восстановить силы. Также постепенно выздоравливают травмированные футболисты. Хотя уже в ноябре «Локо» лишился одного из своих лидеров — полузащитника Жоау Мариу. И в пятницу «железнодорожникам» придется в этих условиях биться за победу в Саранске против «Тамбова», который еще месяц назад казался безнадежным аутсайдером, но после смены главного тренера одержал три победы подряд и выбрался из зоны вылета.
«Локомотиву» этот перерыв на игры сборных был нужен как воздух, с учетом всех кадровых проблем, с которыми команда столкнулась в последнее время. Конечно, если ты хочешь бороться за самые высокие места, надо не обращать внимания на потери и играть тем составом, который есть сейчас. Но всё равно нельзя не учитывать, что
из-заповреждений выпадали многие ключевые футболисты клуба. Поэтому хорошо, что случилась эта двухнедельная пауза, когда у игроков было время оправиться от травм и подлечиться. Благодаря этому «Локомотив» может перевести дух и играть на победу с «Тамбовом», три очка в матче с которым крайне необходимы, чтобы продолжить бороться за самые высокие места.
У «Зенита» в последний месяц была несколько другая ситуация. Петербургская команда провалилась в Лиге чемпионов, проиграв оба матча против «РБ Лейпциг» (1:2 и 0:2) и значительно усложнив себе задачу выхода в
«Рубин» добился победы лишь в одной игре из десяти последних. В результате подопечные Романа Шаронова угодили в зону переходных матчей.
— У казанской команды сейчас непростой период, она почти не побеждает и забивает мало голов, хотя в начале сезона старалась играть в атаку, и временами у нее это довольно симпатично получалось, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. — И тут, с одной стороны, «Зенит» и по составу, и по игре является однозначным фаворитом. С другой, у питерцев тоже не раз случались неожиданные осечки, а с учетом перерыва на сборные, когда большинство лидеров клуба уезжали в свои национальные команды, непонятно, насколько сбалансированными подопечные Семака подойдут к встрече в Казани. Поэтому результат непредсказуем.
«Ростов» стал главным открытием первого круга. Команда Валерия Карпина после 16 туров идет на третьем месте, отставая от «Локомотива» на одно очко и опережая ЦСКА с «Краснодаром» по дополнительным показателям. Однако перед перерывом ростовчане неожиданно проиграли дома «Тамбову» (1:2). А во время паузы главным событием чемпионата стало скандальное заявление главного тренера Валерия Карпина о трехмесячных задолженностях по зарплатам игроков.
Тренер заявил, что, если проблема не будет решена, зимой он может покинуть «Ростов», если уйдут президент клуба Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.
— Будем настраиваться на «Динамо» очень серьезно, как и на остальных наших соперников, — заявил «Известиям» защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков. — Постараемся выжать максимум из предстоящего матча. Думаю, всё будет в порядке.
«Спартак» также преобразился с приходом на пост главного тренера Доменико Тедеско. Под руководством немецкого специалиста
— Сейчас очень модно хвалить Тедеско, отмечать его успехи, — сказал «Известиям»
В прошлом сезоне «Арсенал» добился выхода в квалификацию Лиги Европы во многом за счет того, что постоянно побеждал
Предстоит боевой матч, поскольку обеим командам очень нужны очки, чтобы продолжить решать свои задачи. В Туле никому просто не бывает. Команда там уже не так стабильно побеждает фаворитов, как в прошлом сезоне, но даже сейчас давала бой и ЦСКА (1:2), и «Зениту» (0:1), не уступив им по игре и моментам. К сожалению, у «Арсенала» не очень стабильный состав — из сезона в сезон уходят лидеры и приходят футболисты, не имевшие в своих предыдущих клубах игровой практики. Им нужно время, чтобы адаптироваться. К примеру, Александр Ломовицкий выглядит неплохо, но пока очень нестабилен.
В матче с «Краснодаром» тулякам может помочь перерыв на игры сборных, полагает Сергей Кирьяков. Правда, у «быков» в национальные команды уезжало гораздо больше футболистов, чем у «Арсенала». Не ясно, в каком состоянии они вернулись, добавил он.
Перед перерывом армейцы сумели обыграть на выезде «Сочи» (3:2) и прервать серию из четырех матчей без побед в чемпионате России. Подопечные Виктора Гончаренко отстают от второго места на одно очко, а от первого — на шесть баллов. Чтобы продолжить гонку за медали, им нельзя терять очки во встрече с «Крыльями Советов». Самарцы в нынешнем сезоне очень нестабильны и чередуют яркие победы с обидными поражениями. В первом круге подопечные Миодрага Божовича успели побывать как в зоне вылета, так и в зоне еврокубков. Сейчас они идут в середине таблицы и намерены повторить успех начала сезона, когда самарцам удалось обыграть дома ЦСКА со счетом 2:0.
Нашу команду нельзя упрекнуть в том, что
кто-тоиз игроков отбывает номер на поле и не выкладывается. Нам где-товезло, где-тонет, но в целом я удовлетворен отношением футболистов к делу. Были разные по качеству игры. Надеюсь, в ближайшем матче «Крылья» сумеют повторить успех с ЦСКА. По составу, игре и квалификации тренерского штаба они способны сделать это, но спорт — такая вещь, что нельзя что-топредсказать заранее. Главное, чтобы команда играла на пределе своих возможностей, и тогда никто не скажет про нее плохого слова.
Также в 16-м туре состоятся матчи «Оренбург» — «Ахмат» и «Уфа» — «Сочи».