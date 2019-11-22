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14:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» в гостях обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура молодежного первенства России по футболу.

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Казани, завершилась со счетом 2:0 в пользу «сине-бело-голубых». Голами отметились Кирилл Кравцов (70-я минута) и Максим Бачинский (90).

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч основных команд пройдет в субботу в Казани.

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