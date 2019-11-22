«Зенит» обыграл «Рубин» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» в гостях обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура молодежного первенства России по футболу.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» в гостях обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Казани, завершилась со счетом 2:0 в пользу «сине-бело-голубых». Голами отметились Кирилл Кравцов (70-я минута) и Максим Бачинский (90).
Матч основных команд пройдет в субботу в Казани.