Приставы забрали у «Анжи» машины и автобусы из-за долгов на 50 млн руб

Источник: РИА "Новости"

«Судебные приставы-исполнители УФССП России по республике Дагестан возбудили сводное исполнительное производство в отношении футбольного клуба “Анжи”, у которого накопились долги по налогам в размере более 50 млн руб. За неисполнение им требований исполнительных документов в срок на футбольный клуб наложен исполнительский сбор в размере более 1,6 миллиона рублей, который также вменен должнику», — говорится в релизе.

По данным ведомства, судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие клубу. Общая стоимость арестованного имущества составила 4,4 миллиона рублей.

«В настоящее момент проходят мероприятия по оценке арестованного автотранспорта», — отмечает ведомство.