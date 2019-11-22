Приставы забрали у «Анжи» машины и автобусы из-за долгов на 50 млн руб
МАХАЧКАЛА, 22 ноя — РИА Новости. Судебные приставы арестовали имущество футбольного клуба «Анжи»
МАХАЧКАЛА, 22 ноя — РИА Новости. Судебные приставы арестовали имущество футбольного клуба «Анжи»
«Судебные
По данным ведомства, судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие клубу. Общая стоимость арестованного имущества составила 4,4 миллиона рублей.
«В настоящее момент проходят мероприятия по оценке арестованного автотранспорта», — отмечает ведомство.
«Анжи» испытывал серьезные финансовые трудности на протяжении всего прошлого сезона, который команда завершила на 15-м месте в