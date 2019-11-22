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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Приставы забрали у «Анжи» машины и автобусы из-за долгов на 50 млн руб

МАХАЧКАЛА, 22 ноя — РИА Новости. Судебные приставы арестовали имущество футбольного клуба «Анжи» из-за долгов по налогам в 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП по республике.

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Источник: РИА "Новости"

«Судебные приставы-исполнители УФССП России по республике Дагестан возбудили сводное исполнительное производство в отношении футбольного клуба “Анжи”, у которого накопились долги по налогам в размере более 50 млн руб. За неисполнение им требований исполнительных документов в срок на футбольный клуб наложен исполнительский сбор в размере более 1,6 миллиона рублей, который также вменен должнику», — говорится в релизе.

По данным ведомства, судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие клубу. Общая стоимость арестованного имущества составила 4,4 миллиона рублей.

«В настоящее момент проходят мероприятия по оценке арестованного автотранспорта», — отмечает ведомство.

«Анжи» испытывал серьезные финансовые трудности на протяжении всего прошлого сезона, который команда завершила на 15-м месте в премьер-лиге. Летом махачкалинский клуб не смог пройти лицензирование для участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и был под угрозой ликвидации, но в последний момент смог заявиться в первенство зоны «Юг» Профессиональной футбольной лиги. На данный момент «Анжи» занимает последнее, 16-е место в таблице первенства.

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