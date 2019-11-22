Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Тамбов
Локомотив
00
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
23.11
Оренбург
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
23.11
Спартак-2
Авангард К
Все события
Фоторепортажи
12Сборная России крупно проиграла бельгийцам
35Все стадионы Евро-2020
19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тамбов» — «Локомотив»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Тамбова» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Наверх
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков.

Запасные: Сугробов, Таказов, Клёнкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Мухин.

Встреча состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» сегодня, 22 ноября, начало — в 19:30 мск.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Ключевой матч Евро сборная России проведет на чужом поле
Косторная уничтожила Кихиру, у Загитовой — «бабочка» и проблемы
Черчесов высказался о проведении матча сборной РФ в Копенгагене
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч чемпионата Италии
The Telegraph: Роман Абрамович передумал продавать «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь