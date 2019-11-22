«Тамбов» — «Локомотив»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Тамбова» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 17-го тура Российской
Тренерские штабы «Тамбова» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 17-го тура Российской
Запасные: Сугробов, Таказов, Клёнкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Мухин.
Встреча состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» сегодня, 22 ноября, начало — в 19:30 мск.