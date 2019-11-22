«Зенит» — «Спартак» и ещё 4 матча РПЛ в 2019 году, которые нельзя пропустить

Источник: Чемпионат.com

Перерыв на матчи сборных закончен. Самое время заглянуть в календарь и посмотреть, что же ещё интересного случится в РПЛ до зимнего перерыва.

18-й тур. «Локомотив» — «Динамо», 1 декабря, 16:30

Премьер-лига 2019/2020 Тур 18, 1.12.2019, 16:30 Локомотив - Динамо -

Московские дерби — это всегда интересно. «Локомотив» показывает хороший футбол, оба матча против «Ювентуса» тому подтверждение. Правда, неудачи в Лиге чемпионов перенеслись и на чемпионат. На протяжении трёх матчей «железнодорожники» не могли одержать победу в российском первенстве: крупное поражение от «Спартака» (0:3), и результативные ничьи с одинаковым счётом с «Уфой» и «Краснодаром» (1:1). Что касается «Динамо», то команда Новикова начинает набирать обороты. После увольнения Хохлова бело-голубые одержали две победы и два раза сыграли вничью.

Факт: «Динамо» семь лет не может на выезде обыграть «Локомотив».

Источник: Чемпионат.com

«Зенит» — «Спартак», 1 декабря, 19:00

Премьер-лига 2019/2020 Тур 18, 1.12.2019, 19:00 Зенит - Спартак -

Центральный матч 18-го тура состоится не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Помимо матча «Локомотив» — «Динамо» нас ждёт дерби двух столиц. Обе команды за неделю до матча проведут свои игры на выезде: «Зенит» — в Казани, «Спартак» — в Екатеринбурге. Сине-бело-голубые — лидеры чемпионата и, естественно хотят уйти на перерыв на первом месте. Времени на подготовку к матчу с красно-белыми у Сергея Семака будет меньше, так как на неделе питерцы проведут домашний матч в Лиге чемпионов против «Лиона». И именно игра с «Лионом» будет для «Зенита» важнейшей на групповом этапе: в случае ничьи или победы «Лиона» петербуржцы не пройдут в плей-офф турнира. «Спартак» же имеет ровно неделю на подготовку к матчу. Несмотря на то что красно-белые играют на выезде, ничья их вряд ли устроит. Домашнее поражение в начале сентября наверняка сидит в головах футболистов «Спартака».

Факт: «Спартак» шесть лет не может выиграть в Санкт-Петербурге.

Источник: Чемпионат.com

19-й тур. «Зенит» — «Динамо», 6 декабря, 19:30

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 6.12.2019, 19:30 Зенит - Динамо -

К матчу с «Динамо» хозяева подойдут после встреч со «Спартаком» и «Лионом», с каким настроением — неизвестно. Если «Зенит» обыграет «Лион», то, скорее всего, сыграет против «Динамо» далеко не основным составом — игра против «Бенфики» в Португалии, которая состоится через три дня после игры с «Динамо», гораздо важнее. Что касается московской команды, то концовка уходящего года будет для Новикова серьёзной проверкой. До зимнего перерыва «Динамо» сыграет дома с «Ростовом» и с «Локомотивом» и «Зенитом» на выезде.

Факт: «Динамо» пять лет не может на выезде обыграть «Зенит».

Источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — ЦСКА, 7 декабря, 16:30

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 7.12.2019, 16:30 Краснодар - ЦСКА -

Субботний вечер подарит нам матч между «Краснодаром» и ЦСКА. Обе команды участвуют в Лиге Европы. Если ЦСКА вряд ли что-либо светит в нынешнем еврокубковом розыгрыше, то «Краснодар» вполне может бороться за выход из группы. Через четыре дня после матча с ЦСКА «быкам» играть с «Базелем», но желание реабилитироваться за проигрыш в Москве у них точно есть. Да и турнирная ситуация в РПЛ заставит хозяев играть основным составом.

Факт: матчи между «Краснодаром» и ЦСКА никогда не заканчивались нулевой ничьей.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Ростов», 8 декабря, 19:00

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 8.12.2019, 19:00 Спартак - Ростов -

Противостояние «Спартака» и Карпина интересно всегда. Прошлый матч между этими командами прошел в рамках Кубка России, в котором дальше прошли красно-белые. Что касается матча первого круга, то «Спартак» и «Ростов» соперника не выявили (2:2). Сейчас у команды Карпина не лучшее время — в «Ростове» финансовые проблемы. Это уже сказывается на «Ростове» (от «Краснодара» «Ростов» дважды пропустил в дополнительное время и упустил победу, а затем проиграл дома «Тамбову»), и может сказаться на заключительном отрезке команды перед зимней паузой.

Факт: «Ростов» всего один раз обыгрывал «Спартак» на выезде за всю историю проведения чемпионата России — 1:0 30 сентября 2018 года.